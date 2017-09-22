17:29 22 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Репетиция Парада Победы

Репетиция военного парада ко Дню Победы прошла в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
1010

Торжественный военный парад в честь 24-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2017 года.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Репетиция военного парада ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла в Сухуме в пятницу 22 сентября.

7-ая Российская военная база.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Военнослужащие ЮВО примут участие в параде в честь Дня Победы

"У Мемориала Славы будут проходить парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии и седьмой военный базы Минобороны России. Все они будут принимать участие в торжественном прохождении, которое состоится 30 сентября у Мемориала Славы", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа. 

По словам Джоджуа, в торжественном прохождении задействованы пешие колонны первого и второго отдельных мотострелковых батальонов, артиллерийской группы, командно-разведывательного центра, отдельного отряда специального назначения, комендантской роты Генерального штаба, СВОКУ, казаков Сухумского особого казачьего отдела, военнослужащих седьмой военной базы ВС России. 

Всего более 430 человек пройдут маршем в праздничном параде, приуроченном ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

  • Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Репетиция парада
    Репетиция парада
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция Парада Победы





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тигр в сафари-парке, архивное фото
    Ди Каприо одобряет

    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram поделился новостью о возвращении почти исчезнувшего туранского тигра в Казахстан.

  • В Бишкеке нарушителей продолжают привлекать к общественным работам
    Из хулиганов - в дворники

    В Бишкеке с начала года к общественным работам привлекли 39 человек: такое наказание суд назначал, в том числе, за мелкое хулиганство и пьяное вождение.

  • Артист Сергей Безруков
    Лучше, чем в Москве

    На кинофоруме стран СНГ "Минск-2017" актер Сергей Безруков представил картину "После тебя" и признал, что сниматься в Беларуси ему нравится больше, чем в Москве.

  • Здание Малой гильдии
    Слет мэров

    Рига первой в Восточной Европе принимает саммит мэров столиц ЕС: свое участие подтвердили представители более двух десятков городов.

  • Посольство РФ в Литве, архивное фото
    Игры с маргиналами

    В Литве предпочитают заигрывать с различного рода российскими политическими маргиналами, заявило посольство РФ в республике.

  • Президентура РМ
    Президент – всему голова

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен проконсультироваться с народом по поводу перехода к президентской форме правления в республике.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
Зритель выбирает: кому в Русдраме отдали свои симпатии театралы Абхазии
Зритель выбирает: кому в РУСДРАМе отдали свои симпатии театралы Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia