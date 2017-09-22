Репетиция военного парада ко Дню Победы прошла в Сухуме

Торжественный военный парад в честь 24-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2017 года.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Репетиция военного парада ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла в Сухуме в пятницу 22 сентября.

© Sputnik. Томас Тхайцук Военнослужащие ЮВО примут участие в параде в честь Дня Победы

"У Мемориала Славы будут проходить парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии и седьмой военный базы Минобороны России. Все они будут принимать участие в торжественном прохождении, которое состоится 30 сентября у Мемориала Славы", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

По словам Джоджуа, в торжественном прохождении задействованы пешие колонны первого и второго отдельных мотострелковых батальонов, артиллерийской группы, командно-разведывательного центра, отдельного отряда специального назначения, комендантской роты Генерального штаба, СВОКУ, казаков Сухумского особого казачьего отдела, военнослужащих седьмой военной базы ВС России.

Всего более 430 человек пройдут маршем в праздничном параде, приуроченном ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Репетиция Парада Победы © Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция парада © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция Парада Победы



