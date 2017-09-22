ТПП: гастрономический туризм - новое направление туротрасли Абхазии

Представители Торгово-промышленной палаты Абхазии и Министерства по курортам и туризму приняли участие в Международном туристическом инвестиционном форуме ITIF-2017, который проходил в Москве с 17 по 19 сентября.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Амра Амичба. Гастрономический туризм в мире набирает большие обороты, и партнеры готовы продвигать его на российских рынках как новое направление туристической отрасли Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала начальник управления по туризму ТПП Республики Абхазия Инара Даурова.

На круглом столе в рамках форума сотрудники ТПП провели презентацию абхазской продукции.

"Представили вино-водочную продукцию Абхазии и различные продукты — мясо, сыр, аджинджух, мед, чай, джемы. Как всегда, на всех выставках это вызывает большой интерес у участников. С удовольствием пробуют, им нравится. У нас спрашивали, есть ли готовые гастрономические туры, они готовы их продвигать. Мы работаем, чтобы новое направление ввести в туристическую отрасль Абхазии", — сказала Инара Даурова.

По ее словам, презентация на Международном туристическом инвестиционном форуме ITIF-2017 будет способствовать продвижению абхазского продукта.