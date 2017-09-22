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Астамур Тарба и Гиви Кварчия

Депутаты о нашествии мраморного клопа: может привести к социальному взрыву

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (27)
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В Парламенте Абхазии прошло расширенное заседание Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в пятницу 22 сентября. О его итогах в студии радио Sputnik Абхазия рассказали глава парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба и его заместитель Гиви Кварчия.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Нужно бить в колокола, пока нашествие мраморного клопа не привело к социальному взрыву на фоне экономического урона, нанесенного вредителем, заявил в студии радио Sputnik Абхазия заместитель главы парламентского комитета по аграрной политике Гиви Кварчия.

"Во многих развитых странах давно идет борьба с мраморным клопом, где тратятся колоссальные средства, но положительного эффекта это не дает. Химической борьбой они всего лишь могут сократить численность этого клопа, но не уничтожить. У нас нужно бить в колокола, чтоб это не привело к социальному взрыву на фоне экономического урона", — считает Тарба. 

Нужен консолидированный подход всех специалистов профильных ведомств для принятия необходимых мер в борьбе с насекомым, добавил он. 

Фундук
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Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Галском районе

Вредитель создает большие проблемы сельским жителям, уничтожая урожай, подчеркнул глава парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба. 

По мнению замглавы комитета Кварчия, меры по предотвращению распространения мраморного клопа в восточной части Абхазии не дали ощутимых результатов, несмотря на поддержку Министерством сельского хозяйства республики.

"Министерство сельского хозяйства выделило определенную сумму на борьбу с вредителем. В частности, в Галском районе были проведены мероприятия, но, по оценкам специалистов, они не привели к ощутимым результатам", — сказал Астамур Тарба.

Он добавил, что недостаточно эффективным было воздействие химикатов на вредителей, и время для этой работы было выбрано не совсем точное. Необходимо было учесть, в какой стадии развития находился мраморный клоп. 

По заключению представителей Управления сельского хозяйства, более 50% урожая основных культур, которые приносят доход населению Очамчырского района, уничтожено насекомым в 2017 году.  Это, по мнению Кварчия, не только экологическая, но и экономическая катастрофа.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (27)

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