Мюссера: египетский "след" в Абхазии

Об уникальном по своей красоте месте в Абхазии, Мюссере, и о храме Амбара читайте в материале Арифы Капба.

Мюссера, а по-абхазски Мысра – один из живописнейших уголков побережья Абхазии. Происхождение названия изучено недостаточно, но известно, что абхазы называют так Египет. Мысра. Предполагают, что люди назвали это место так в древности из-за песка, проводя аналогию с пустынями Египта.

У историка Руслана Гожба есть свое объяснение. Он считает, что люди сознательно назвали эту местность в честь Египта, откуда благополучно из долгого плаванья вернулись местные жители на своем корабле.

По своим географическим условиям, Мюссера — уникальнейшее место, так как нигде в Абхазии горы так близко не подступают к морю, при этом оставляя нетронутой береговую полосу. Потому мюссерские пляжи простираются на целых семь километров. Считается, что пляж Мюссеры начинается там, где заканчивается Пицунда, и простирается до так называемого Золотого берега в предместьях Гудауты.

Мюссерское нагорье было превращено в заповедную зону еще в 1934 году. Деревья, которые произрастают на здешних холмах и в лесах – это ценнейшие виды растений – среди них земляничное дерево, рускус колхидский (иглица), кавказский морозник, вереск древовидный и другие.

В 1907 году совершенно случайно в Мысру попадает купец Лионозов. Место ему полюбилось, он купил тут большой участок земли начал строить дачу. Именно Лионозов слегка видоизменил название местечка, и Мысра стала Мюссерой. Здесь в 1914 году была построена небольшая электростанция. Предприниматель не остановился на постройке собственной дачи, устроил на берегу причал и даже возвел небольшую гостиницу.

В тридцатые годы в Мюссере решили строить очередную дачу Сталина, хотя к тому времени уже существовала дача в Гагре. Место для этой дачи выбрал Нестор Лакоба, и оно пришлось по душе Сталину, он посещал ее не один раз.

Еще через полвека дачу в Мюссере решили строить для Горбачева. Она получилась просторной.

Жемчужиной Мюссеры считается древний храм у берегов небольшой реки Амбара. Храм был построен предположительно в десятом веке. Мощные стены базилики стоят увитые плющом, хорошо сохранился фасад здания, а также каменные своды в алтаре.

По мнению знатоков, храм в Амбаре не совсем обычный для Абхазии. Во-первых, как считает искусствовед, специалист по абхазским храмам Сурам Сакания, всем базиликам свойственно иметь вытянутую к небу форму, а у этого храма короткий центральный неф, а еще один из фасадов здания с южной стороны имеет совсем нехарактерный для базилик трехарочный пролет.

Храм в Амбаре сложен из каменных блоков, скрепленных известью, и облицован тесаными камнями. В нем 12 арочных окон и четыре двери.

Храм был и съемочной площадкой. На его территории в 1972 году режиссер кино Станислав Говорухин работал над фильмом о приключениях Робинзона Крузо.