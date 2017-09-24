Биение сердца и свадебный танец: как глухие "слышат" мир

Международный день глухих отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, в этом году дата выпала на 24 число.

С какой проблемой сталкиваются семьи, в которых есть глухие или слабослышащие дети, чем им может помочь Республиканский реабилитационный центр в Сухуме и как не слышащие родители чувствуют смех собственного ребенка, читайте в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

Где проверить слух

В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями на учете стоят 18 человек с разными степенями нейросенсорной тугоухости.

"Из них 10 детей каждые три месяца посещают наш центр, проходят курс реабилитации. На данный момент у нас в центре находятся трое детей с нейросенсорной тугоухостью четвертой степени. Это уже последняя степень, конечно. Ходят с ушными аппаратами", — сказала главная медсестра Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Эсма Адлейба.

В центре проводят занятия логопед, учитель-дефектолог, педагог-воспитатель, психолог, есть кабинет арт-терапии.

"Это кабинеты, через которые обязательно должны пройти эти дети. Сначала с ними работает психолог. Из-за проблем со слухом дети бывают очень раздраженными. Их раздражает, что они не слышат нас, не слышат другие звуки, которые мы слышим. Психолог обучает их, как вести себя с другими. В дальнейшем переводят занятия уже педагогам. Тесно работают педагог-воспитатель, учитель-дефектолог и логопед", — отметила Адлейба.

Главная медсестра с сожалением заметила, что ни в центре, ни во всем Сухуме нет педагога-сурдолога, который мог бы научить детей разговаривать жестами.

Важным подспорьем в работе Эсма Адлейба назвала открытие первого в Абхазии кабинета аудиометрии на базе Республиканского реабилитационного центра.

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"Не выезжая за пределы Абхазии, и совершенно бесплатно можно проверить слух и детям, и взрослым. Кабинет был создан при содействии Детского фонда ООН (Юнисеф) и международного фонда "Апсны". Кабинет оснащен тремя видами современнейшего оборудования. Один аппарат для проверки слуха взрослых, другой – для проверки слуха детей. Проверяем с момент рождения, так как они нам не могут сказать, слышат они или нет. И третий аппарат — узи уха, который очень важен для установления диагноза лор-врачом. Мы смотрим внутрь, называется тимпонометрия, она дает точную диагностику. В Абхазии такого аппарата больше нигде нет. Он помогает выявить, есть ли там отиты, нарушения, воспаления", — сказала медсестра кабинета аудиометрии Эсма Адлейба.

С ноября 2016 года по сегодняшний день в кабинете аудиометрии были обследованы 260 человек – 130 взрослых и 130 детей.

"Очень часто лор-врачи назначают детям и взрослым пройти эту процедуру. С появлением этого кабинета в нашей республике, нам стало легче. Стало возможным диагностировать заболевания на ранних стадиях. Как только ребенок родился, и врач понимает, что роды были тяжелые, кислородное голодание или еще что-то и ребенок мог пострадать, сразу назначают пройти слуходиагностику. тогда уже на ранних стадиях выявляется, если есть нарушения. В этом кабинете выявлены нарушения слуха у пациентов, которые даже не знали об этом. Мы выявляли проблемы на ранних стадиях", — рассказала Эсма Адлейба.

Кабинет аудиометрии в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями работает в будние дни, любой гражданин Абхазии с направлением врача или без может бесплатно пройти обследование.

Гиперактивный Дамей

Среди тех, кто посещает курсы в Реабилитационном центре в Сухуме, шестилетний Дамей Габлия из Пицунды, которому в три года врачи диагностировали понижение слуха.

"До трех лет мы не могли понять в чем дело. С рождения был капризным, гиперактивым, неусидчивым. И нам все время назначали успокаивающие препараты. В два с половиной года как-то попали к лор-врачу, и я пожаловалась, это даже записано в его медкнижке в графе жалобы матери, что он не отзывается на имя. Но врач сказал, что это такой характер мальчика, поздно заговорит, оставьте его, перерастет. Как и любые родители мы успокоились, так как услышали то, что хотели услышать, что все нормально, проблем нет, сидели, ждали еще полгода", — рассказывает мама Дамея Мактина Цушба.

По ее словам, только когда в три года она повела ребенка к логопеду, врач посоветовал им провести глубокое обследование шеи, головы, слуха.

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"Пришлось выехать, здесь такое обследование не проводилось. Реабилитационный центр тогда еще не был открыт. И оказалось, что у нас понижение слуха, стадия ближе к глухоте на два уха сразу. Через наш Минздрав дождались направления в российскую клинику и сделали операцию в пять с половиной года. Считается, что мы поздно оперированные. Вообще такие операции, кохлеарные имплантации, делают даже с десяти месяцев. Если бы мы знали о проблеме уже с больницы, сразу спохватились бы. Я думаю, что это заболевание все-таки не врожденное, а последствие родовой травмы. У него был вывих шейного позвонка, последствием которого может быть, в том числе, и понижение слуха. Его выписали как здорового ребенка, хотя не были обследованы ни слух, ни зрение, ни сердечко не послушали, ни голова, как сейчас делают", — заметила Мактина Цушба.

Мама шестилетнего Дамея рассказала, что отвела ребенка в обычный детский садик, так как специализированного учреждения для слабослышащих в республике нет.

"Ему было сложно, и воспитателям не завидовала, конечно. Но ему нужна детская среда. Я была начеку, если аппарат потеряет, или разобьется. Раз пять ездили в Сухум в Реабилитационный центр. Они дают мне рекомендации, как с ним дома заниматься. Постоянно надо с ним четко разговаривать. Говорит плохо, ему надо ставить звуки, стоять на учете у логопеда и у дефектолога, чтобы поправляли речь. Постоянно нужны логопедические массажи языка. Мы дома делаем языковые упражнения, которые хорошо развивают пластику языка, лица", — сказала Мактина.

А через год Дамея уже надо отправлять в школу, но Мактина пока даже не знает, как решить этот вопрос.

"Даже не знаю, куда буду отдавать его через год. Во вспомогательную школу в Сухуме? Пока даже не рассматривала это вариант. Надеюсь подтянуть, и водить в обычную школу", — поделилась Мактина Цушба.

Эрик и его семья

В отличие от Дамея, 26-летний Эрик Манаргия с диагнозом нейросенсорная тугоухость четвертой степени посещал специализированный детский садик и школу-интернат в Краснодаре, умеет читать и писать.

"Во время Отечественной войны народа Абхазии Эрику был годик. В 20 метрах от него взорвался снаряд, он потерял слух, — рассказывает мама Эрика Инесса Дагаргулия. – Я сама медик, и я заметила, что сын с рождения плохо слышит, были тяжелые роды. Начинал говорить "папа, мама, баба, деда, упал", но после этого взрыва замолчал".

После войны вывезли ребенка на обследование, опасения матери подтвердились. И как не тяжело было решиться, родители для его же пользы решили устроить Эрика в садик-интернат, а затем и в школу-интернат для глухих и слабослыщащих детей.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Врач из Латвии рассказала о новой программе Юнисеф в Абхазии

"На праздники домой забирали. Бывало, что в месяц четыре раза к нему выезжала. Это я сейчас рассказываю все легко, а тогда оставить своего малолетнего ребенка в интернате и приехать в Абхазию было очень тяжело. Сама медик, но вынуждена была оставить работу и встать за прилавок, так как на все это нужны были большие деньги", — вспоминает Инесса.

После окончания школы родители привезли Эрика домой в Сухум, но, по словам матери, даже при большом желании трудоустроиться совершеннолетний гражданин Абхазии никуда не мог.

"У нас государство для здоровых людей. А для инвалидов у нас ничего нет. Все время просил, мама на работу хочу. Двери организаций, куда мы обращалась, для нас были закрыты, потому что он не слышит. Ни один человек не берет на работу. Научился кафель класть, строительными работами занимается. Свои люди, родственники звали, подрабатывал где-то, входили в его положение. Ежемесячная пенсия по инвалидности у Эрика 1300 рублей. Как человеку прожить на эту сумму? Пока мы живы, проблем не будет. Но он такой человек, что сидеть не может без дела. Но как найти работу, если везде отказывают, — заметила Инесса Дагаргулия. — Недавно устроился на склад бытовой химии на Старом поселке. Имеет права, работает водителем, развозит товар. Государство не создает рабочие места для таких людей. Если заинтересовать работодателей, можно было бы предусмотреть какие-то льготы, чтобы налог какой-то меньше платили. Никому не нужные в стране эти дети. Это же неправильно".

Инесса призналась, что первое время боялась, что Эрик после возвращения из Краснодара не сможет социализироваться, найти общий язык с местными жителями.

"Но ему очень сильно помогло, что в садик и в школу ходил. Научился общаться людьми, он пишет, читает, в интернете сидит. По интернету познакомился и со своей женой Викторией Парцхалия из Гудауты, у нее нейросенсорная тугоухость третьей степени. Когда ему было 25 лет, он женился. Моему внуку Астамуру два месяца, он у меня слышит", — с радостью сообщила молодая 47-летняя бабушка.

Инесса Дагаргулия отметила, что, как и на любой другой свадьбе, Эрик и Виктория танцевали танец жениха и невесты. На удивление корреспондента, а как танцевали, они же не слышат музыку, Инесса объяснила:

"Сейчас скажу вам, как они слышат музыку. Они музыку слышат через пол. Ногами чувствуют, они слышат басы. Они не слышат человеческий язык, а вибрацию-то они слышат. Эрик же ходил у меня на бальные танцы в школе-интернате. Вот сейчас, когда их ребенок агукает и смеется, они кладут руки ему на грудную клетку и слышат вибрацию", — рассказала Дагаргулия.

Международный день глухих отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, WFD).