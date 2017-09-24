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Война народа Абхазии 1992-1993 годов

24 сентября 1992 года: в Лондоне прошла акция в поддержку Абхазии

© Фото: группа "Памяти павших за Родину" в Facebook
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (42)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Очень горячо приняли события в Абхазии жители Лондона абхазского происхождения. Их там немного, несколько десятков. Но их энергичная деятельность заставила средства массовой информации страны давать правдивые сведения об Абхазии, ее истории и современности. Так, в один из воскресных дней состоялась 45-минутная передача о нашей республике. При этом была показана карта Абхазии. Представители абхазской диаспоры представляют журналистам сведения, листовки, рассказывающие о положении в республике. Этим же целям служили выступления абхазов перед русским консульством. Обстоятельный репортаж Джорджа Хьюитта, митинг с лозунгами и плакатами, призывающими оказать помощь Абхазии. Во время всех митингов и шествий лондонские абхазы держат новый флаг Республики Абхазия. Маленькая колония абхазов в Лондоне собрала в фонд помощи Абхазии 7 800 долларов.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (42)



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