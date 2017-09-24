24 сентября 1992 года: в Лондоне прошла акция в поддержку Абхазии

Очень горячо приняли события в Абхазии жители Лондона абхазского происхождения. Их там немного, несколько десятков. Но их энергичная деятельность заставила средства массовой информации страны давать правдивые сведения об Абхазии, ее истории и современности. Так, в один из воскресных дней состоялась 45-минутная передача о нашей республике. При этом была показана карта Абхазии. Представители абхазской диаспоры представляют журналистам сведения, листовки, рассказывающие о положении в республике. Этим же целям служили выступления абхазов перед русским консульством. Обстоятельный репортаж Джорджа Хьюитта, митинг с лозунгами и плакатами, призывающими оказать помощь Абхазии. Во время всех митингов и шествий лондонские абхазы держат новый флаг Республики Абхазия. Маленькая колония абхазов в Лондоне собрала в фонд помощи Абхазии 7 800 долларов.

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