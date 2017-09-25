Памятник гвардейцу Виталию Вольфу откроют в Гудауте

С августа 1992 года в составе 345 полка Виталий Вольф принимал участие в миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта.

СУХУМ, 25 сент – Sputnik. Памятник герою России и Абхазии гвардейцу Виталию Вольфу откроют на территории российской военной базы в Гудауте 30 сентября, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Торжественное открытие памятника Виталию Вольфу, погибшему при исполнении воинского долга в ходе миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта, приурочено к празднованию 24 годовщины независимости Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба ЮВО, в митинге примут участие отец гвардейца – Вольф Александр Степанович, председатель "Союза десантников России" генерал-полковник в отставке Валерий Востротин, руководитель военной миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта (с 1992 по 1993гг) генерал-полковник в отставке Александр Чиндаров и около 300 военнослужащих военной базы.

Виталий Вольф принимал участие в миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта с августа 1992 года. Указом президента Абхазии в 2013 году Виталию Вольфу присвоено звание Героя Абхазии.