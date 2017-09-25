Только брак: кому положен вид на жительство в Абхазии

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Мария: Я гражданка России, три года проживаю в Абхазии. Работаю, соответственно плачу за патент (разрешение на работу). Вопрос: через сколько лет проживания (безвыездно) я могу подать документы, чтобы получить вид на жительство? И какие документы, если это возможно.

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала юрист Общественной приемной Центра гуманитарных программ Майя Широкова, выдается вид на жительство только иностранным гражданам, состоящим в браке с гражданином Абхазии и проживающим в республике не менее одного года. И при этом у человека должно быть разрешение на временное проживание.

"При наличии этих двух условий человек может претендовать на получение вида на жительство. В данный момент, как мне сказали сотрудники паспортного отдела, есть некоторое количество иностранных граждан, которые не подпадают под эту категорию, то есть не состоят в браке с гражданами Абхазии, а просто приехали из Российской Федерации, живут здесь и претендуют на получение вида на жительство. Для этих категорий граждан какая-то работа, возможно, ведется для изменения законодательства, но пока так", — объяснила Майя Широкова.

Как уточнила юрист, закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" регулируют вопрос, кому выдавать вид на жительство.

© Sputnik. Илона Хварцкия Вид на жительство будет выдаваться иностранным гражданам в Гале

"В десятой статье говорится, что вид на жительство выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия. И еще два пункта, которые регулируют выдачу вида на жительство жителям, родившимся на территории Галского района, и лицам, родившимся на территории Абхазской АССР, — сказала юрист. – Таким образом, в законе всего один пункт, в котором говорится о виде на жительство иностранным гражданам, которые никакого отношения к Абхазии никогда не имели. То есть не родились в Абхазии, родственников здесь не имеют, не жили".

Второй документ, регулирующий выдачу вида на жительство - постановление об утверждении формы бланка книжки, утвержденный Кабинетом Министров в 2017 году.

"Естественно, постановление Кабинета Министров не может противоречить основному закону. В постановлении говорится, что вид на жительство выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия при условии законного проживания на территории Абхазии не менее одного года при наличии разрешения на временное проживание", — сказала Майя Широкова.

По словам Широковой, закон четко ограничил круг лиц, которые имеют право получить вид на жительство. И соответственно, если исходить из текста закона, то ограничен и круг лиц, которые могут в дальнейшем претендовать и на гражданство Абхазии.

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