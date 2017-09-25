18:15 25 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Образец формы вида на жительство

Только брак: кому положен вид на жительство в Абхазии

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (49)
50122

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Мария:  Я гражданка России, три года проживаю в Абхазии. Работаю, соответственно плачу за патент (разрешение на работу). Вопрос: через сколько лет проживания (безвыездно) я могу подать документы, чтобы получить вид на жительство? И какие документы, если это возможно. 

Амра Амичба, Sputnik Абхазия:  Как рассказала юрист Общественной приемной Центра гуманитарных программ Майя Широкова, выдается вид на жительство только иностранным гражданам, состоящим в браке с гражданином Абхазии и проживающим в республике  не менее одного года. И при этом у человека должно быть разрешение на временное проживание.

"При наличии этих двух условий человек может претендовать на получение вида на жительство. В данный момент, как мне сказали сотрудники паспортного отдела, есть некоторое количество иностранных граждан, которые не подпадают под эту категорию, то есть не состоят в браке с гражданами Абхазии, а просто приехали из Российской Федерации, живут здесь и претендуют на получение вида на жительство. Для этих категорий граждан какая-то работа, возможно, ведется для изменения законодательства, но пока так", — объяснила Майя Широкова.

Как уточнила юрист, закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" регулируют вопрос, кому выдавать вид на жительство.

Паспорт
© Sputnik. Илона Хварцкия
Вид на жительство будет выдаваться иностранным гражданам в Гале

"В десятой статье говорится, что вид на жительство выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия. И еще два пункта, которые регулируют выдачу вида на жительство жителям, родившимся на территории Галского района, и лицам, родившимся на территории Абхазской АССР, — сказала юрист. – Таким образом, в законе всего один пункт, в котором говорится о виде на жительство иностранным гражданам, которые никакого отношения к Абхазии никогда не имели. То есть не родились в Абхазии, родственников  здесь не имеют, не жили". 

Второй документ, регулирующий выдачу вида на жительство  - постановление об утверждении формы бланка книжки, утвержденный Кабинетом Министров в 2017 году. 

"Естественно, постановление Кабинета Министров не может противоречить основному закону. В постановлении говорится, что вид на жительство выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия при условии законного проживания на территории Абхазии не менее одного года при наличии разрешения на временное проживание", — сказала Майя Широкова.

По словам Широковой, закон четко ограничил круг лиц, которые имеют право получить вид на жительство. И соответственно, если исходить из текста закона, то ограничен и круг лиц, которые могут в дальнейшем претендовать и на  гражданство Абхазии. 

Ok, Sputnik                                                                                                  

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания. 

Темы:
Ok, Sputnik! (49)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • правительство
    Имеют право

    МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.

  • Кадр из фильма Çölçü (Степняк)
    Покорить Болливуд

    Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).

  • Министру образования России присвоено звание почетного доктора Армении
    Почетный доктор

    Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.

  • Архивное фото iPhone 6
    Город яблок

    В Алматы обнаружили подпольный цех по сборке iPhone: смартфоны собирались из оригинальных материнских плат и поддельных комплектующих.

  • Добыча угля на месторождении Кара-Кече. Архивное фото
    Где уголь?

    Жители Бишкека встревожены нехваткой некоторых видов угля и опасаются, что не смогут запасти достаточное количество топлива на зимний сезон.

  • Работа энергетиков на электросетях
    Ядерное сотрудничество

    Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, в том числе об оказании аварийной помощи друг другу.

  • Рижский свободный порт
    Слово и дело

    В Латвии поняли, что Россия выполняет свои обещания по сокращению транзита: грузооборот Рижского порта в этом году сократился почти на 5 процентов.

  • Бабушка с внуками, архивное фото
    Декрет для бабушек

    Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки, дающие возможность работающим бабушками и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за внуками.

  • В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта
    Молдавский спиртопровод

    Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область.

  • правительство
    Имеют право

    МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.

  • Кадр из фильма Çölçü (Степняк)
    Покорить Болливуд

    Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).

  • Министру образования России присвоено звание почетного доктора Армении
    Почетный доктор

    Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль уличных театров в Бишкеке
Живые статуи и восточный колорит: фестиваль уличных театров в Бишкеке
12-летний палестинец-акробат тренируется для рекорда Гиннеса по передвижению перекатом
Гуттаперчевый: палестинец-акробат тренируется для рекорда Гиннеса
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia