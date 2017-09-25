25 сентября 1992 года: статья профессора Воронова в "Литературной России"

25 сентября 1992 года в "Литературной России" была опубликована статья депутата Верховного Совета Абхазии, профессора Юрия Воронова под названием "Сувениры Шеварднадзе".

"Председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе намерен посетить Нью-Йорк и намерен изложить в ООН свою версию обстановки в регионе. Согласно этой версии, уже распространяемой средствами массовой информации Запада, обстановка в Грузии спокойная, выборы нового парламента и его спикера намечены на октябрь и пройдут в нормальной обстановке. А войска Госсовета в Абхазии просто защищают население от бандитов и обеспечивают свободный проезд по автомобильным и железным дорогам", — говорится в статье.

По словам Воронова, в отношении ответных действий народа и законной власти Абхазии Шеварднадзе сформулировал достаточно демократичный лозунг: "Мы им воли не дадим".

А пока налицо неисполнение большинства положений итогового документа по Абхазии, подписанного 3 сентября в Москве.

"Происходит это потому, что политики не стали считаться со спецификой региона и волей его населения, однозначно высказавшегося за сохранение экономического и политического пространства вместе с Россией и другими странами СНГ, не осудили политики применения военной силы против мирного населения, не высказались за параллельный вывод из зоны конфликта войск Госсовета Грузии. А принцип территориальной целостности, как показывает практика, весьма условный, поставили выше интересов конкретного населения, выше принципов Декларации прав человека и других международных правовых актов", — пишет депутат Верховного Совета Абхазии.