РУСДРАМ отправится на гастроли в Россию

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Амра Амичба. РУСДРАМ едет на гастроли в Пятигорск и Элисту в рамках программы Министерства культуры России "Большие гастроли – 2017". Об этом в эксклюзивном интервью радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба.

8 и 9 ноября в Пятигорске в театре оперетты, 11 и 12 ноября в Элисте в Национальном драматическом театре российские зрители увидят два спектакля РУСДРАМа "Ревизор" и "Братец Кролик и Братец Лис".

"Своего рода это обменные гастроли. В начале ноября к нам в Сухум приезжает театр "Мастерская" из Санкт-Петербурга, а мы едем на гастроли в Пятигорск и Элисту, — сказал Хинтба. — Премьера "Ревизора" состоится 26 октября, и мы практически сразу же едем на гастроли. Также мы покажем уже полюбившийся всем детский спектакль режиссера Анастаса Кичика "Братец Кролик и Братец Лис". Эти два спектакля мы повезем на гастроли и будем представлять нашу страну".

Гендиректор РУСДРАМа уверен, что спектакль "Ревизор" произведет впечатление на российского зрителя.

"При выборе спектакля для гастролей смотрели, насколько он легок в транспортировке. И насколько актуально то, что мы везем. "Ревизор" — это классика, спектакль, в котором занята вся труппа, это будет наша последняя премьера на момент гастролей. "Братец Кролик и Братец Лис" успешный спектакль, он стопроцентно попадает в детскую аудиторию. Нет сомнений в том, что понравится детям. Мы поэтому выбрали два таких ярких спектакля, чтобы представить им наш театр", — подчеркнул Ираклий Хинтба.

Хинтба также сообщил, что 3 и 4 ноября в РУСДРАМе пройдут гастроли известного, востребованного зрителями, посещаемого, популярного Санкт-Петербургского театра "Мастерская" под руководством Григория Козлова.

"Это один из самых успешных театров Санкт-Петербурга, спектакли которого удостаиваются высших театральных наград, постоянный участник фестивалей. Билеты на спектакли "Мастерская" на несколько месяцев вперед проданы в Санкт-Петербурге. И вот такие популярные, качественные спектакли, которые являются лауреатами множеств театральных премий, привезут в Абхазию", — отметил Хинтба.

Абхазские зрители увидят спектакли "Том Сойер" по Марку Твену и "Записки юного врача" по рассказам Булгакова. Гастроли Санкт-Петербургского театра пройдут в рамках программы Министерства культуры России "Большие гастроли – 2017".