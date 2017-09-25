Абхазия празднует: стала известна программа мероприятий ко Дню Победы

30 сентября 1993 года абхазские войска, преодолев упорное сопротивление противника, освободили Абхазию от грузинских оккупантов.

СУХУМ, 25 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Программа празднования Дня Победы и Независимости опубликована на страничке Министерства культуры в Facebook.

25 сентября в 11.00 Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба будет представлена экспозиция в V международном фестивале Национальной библиотеки имени И. Папаскир "Прогулки по набережной".

26 сентября в 12.00 в Государственном музее Боевой Славы состоится встреча с летчиками – ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, молодыми летчиками и членами семей погибших в войне летчиков. В музее выставляется плакатная экспозиция, посвященная летчикам Отечественной войны народа Абхазии. Руководство аэропорта передаст музею реликвии военных летчиков – ветеранов войны.

27 сентября в 9.00 с площади Свободы в Сухуме по маршруту Новый Афон-Псырцха-Каман-Сухум стартует автопробег "Дорогами войны".

27 сентября планируется проведение экскурсий по Государственному музею Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба для учеников сухумских среднеобразовательных учреждений.

29 сентября в 12.00 в актовом зале Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Черноморское казачье войско проведет чествование отличившихся солдат, награждение медалями в честь Дня Победы.

30 сентября в Госмузее Боевой Славы состоится день открытых дверей. Перед зданием музея будет выставлен главный экспонат музея – первый служебный автомобиль первого президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба.

30 сентября в 18 часов праздничный концерт в Филармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Автопробег ко Дню освобождения столицы пройдет в Сухуме

Также при поддержке Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба совместно с Ассоциацией женщин-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 30 сентября пройдет акция "Бессмертный полк".

В День освобождения Сухума, 27 сентября, администрация города и комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума готовит мероприятия, приуроченные к празднованию дня освобождения столицы.

27 сентября в 10.00 – возложение цветов в Парке Славы.

В 20.00 — праздничный концерт на набережной Махаджиров.

С 16:00 — спортивные мероприятия и развлекательные площадки в парке имени Б. Шинкуба: шашки, шахматы, настольный теннис; танцевальная площадка – брейк-данс; музыка на акустических инструментах разных жанров; раскраска автомобилей посредством трафарета и клейкой лентой национальной символики.

В 17:30 — старт автопробега к Мемориалу В. Г. Ардзинба и к Мемориалу Славы.

В 18:00 — на набережной Махаджиров пройдет пешая колонна с абхазским государственным флагом.

В 20.00 концерт у колоннады на набережной Махаджиров.

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