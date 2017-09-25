"Асду" и Мисс Мира: в Sputnik прошла презентация романа Алексея Гогуа

Роман "Асду" Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа впервые был опубликован в журнале "Алашара", издан в 1985 году, с тех пор произведение на абхазском языке не переиздавалось.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Амра Амичба. Переиздание романа "Асду" (Большой снег – ред.) – первый проект благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", направленный на поддержку развития абхазского языка. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Абхазии, посол доброй воли Кан Тания в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 25 сентября.

Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа из мультимедийного пресс-центра Sputnik в Сухуме поблагодарил послов за переиздание романа.

"Знаменательно, что презентация происходит в Москве, в городе, вузы которого для многих творческих людей Абхазии стали альма-матер", — заметил Гогуа.

Также Народный писатель Абхазии выразил огромную благодарность "Послам доброй воли Абхазии", отметив, что развитие абхазского языка является одной из основ идентичности общества и государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Литературовед: Алексей Гогуа - живой классик абхазской литературы

"Спасибо большое движению, которое помогло нам. В настоящее время сохранение языка имеет особое значение. Особое внимание стоит обратить на то, что презентация книги проходит в Москве — в культурном центре всего постсоветского пространства", — отметил Гогуа.

Его мнение поддержал посол доброй воли Абхазии Кан Тания, который отметил, что "Большой снег" – один из главных литературных памятников Абхазии.

"Проблемы, поднятые в романе, для абхазского народа были и остаются актуальными и сегодня. "Большой снег" стал символом векового стремления абхазского народа к свободе. Автор показывает, что этот путь непрост, тернист, и что преодолеть его можно, только сохранив в себе человечность и национальную самобытность", — сказал Кан Тания.

Писатель Анатолий Лагулаа считает, что роман "Асду" раскрывает трагическую историю абхазского народа.

"Роман насыщен дыханием народного духа, ритмами, мотивами словесной духовности", — сказал Лагулаа.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу напомнил, что роман "Асду" не переиздавался с 1985 года, и призвал абхазскую молодежь прочесть произведение. Он также затронул проблему отсутствия переводчиков, из-за чего современные произведения абхазских писателей не известны широкому кругу читателей.

Журналист и писатель Надежда Венедиктова подчеркнула, что, как заметил Фазиль Искандер, именно Алексей Гогуа ввел психологизм в абхазскую прозу.

"Хочу сказать о рассказе "Туман", чтобы привлечь к нему внимание читателей и критиков. Это первая метафизическая вещь в абхазской литературе. При переводе этого рассказа я открыла для себя нового Гогуа, — сказала Венедиктова. – Как говорил Леонардо да Винчи, хорошо прожитая жизнь – это долгая жизнь. Человеку, который сидит рядом со мной, 85 лет. И я ощущаю его жизнь как насыщенное полотно. Вот сейчас, когда вы смотрите на него, мне бы хотелось, чтобы вы ощутили аромат этой жизни, такой насыщенной, густой".

Писатель Даур Начкебия отметил, что пересказывать роман — неблагодарное дело, его надо читать и насыщаться его языком, образностью и живописностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа

"Этот роман можно назвать романом о языке, романом с языком. Большой прозаик — прежде всего творец языка, он отрицает тот язык, который был до него в литературе, и создает свой. В романе вся Абхазия, здесь есть и подведение итогов, и есть предостережение. Поэтому роман остается актуальным, как сегодня актуальны "Война и мир", "Преступление и наказание", "Дон Кихот". Архитектоника в романе изумительная. Алексей Ночевич рисует, насколько я помню, но в этом романе он предстает как врожденный архитектор. Это не проявилось в строительстве зданий, но это проявилось в строительстве книги".

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Татьяна Лебедева призналась, что, послушав отзывы, ей захотелось прочитать роман.

"Это пример того, как нужно любить свой край, ту землю, где ты родился, и где ты можешь черпать энергию", — сказала она.

В канун Чемпионата мира по футболу в России, олимпийская чемпионка и сенатор Татьяна Лебедева предложила инициировать проведение футбольного матча между активистами благотворительного движения и представителями Парламента.

В начале презентации Кан Тания объявил, что в рядах "послов" пополнение: "Мисс Мира – 2008" Ксения Сухинова стала послом доброй воли Абхазии.