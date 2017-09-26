Хаджимба выразил соболезнования родным и близким генерала РФ Асапова

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего во время операции по освобождению города Дейр эз-Зор в Сирийской Республике, говорится на официальном сайте президента Абхазии.

© Sputnik. Виталий Аньков Российский генерал погиб в Сирии

"Мы с огромной скорбью восприняли гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова во время операции по освобождению города Дейр эз-Зор в Сирийской Республике. Его заслуги перед Абхазией останутся в памяти нашего народа. От всего народа Абхазии и от себя лично хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта и пожелать им в это трудное время стойкости и сил", — написано в соболезновании Хаджимба.

Валерий Асапов в 2000 году был назначен заместителем командира 345 отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии, а уже в 2001 году в звании подполковника стал командиром 10 парашютно-десантного полка. В 2002 году возглавил группу, десантировавшуюся в Кодорское ущелье для его освобождения.