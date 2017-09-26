Профи в кадре: ТПП Абхазии провела выставку портретов лучших в деле

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Амра Амичба. На фотовыставке представлены фотографии 60 профессионалов своего дела из разных районов и городов республики – строитель, винодел, работник гостиничного бизнеса и сельского хозяйства, преподаватель, инженер, ветеринар, пекарь, экскурсовод, водитель и представители других профессий.

Как отметила специалист управления информации ТПП Элана Цушба, фотовыставку решили организовать, чтобы прорекламировать деятельность абхазских профессионалов и сделать так, чтобы граждане республики знали их в лицо.

По словам замглавы администрации Сухума Леона Кварчия, выступившего на открытии фотовыставки, старая добрая традиция советских времен в виде досок почета, аллей трудовой славы, почетных грамот показала свою эффективность и в современных реалиях.

"Несмотря на то, что мы живем, казалось бы, в прагматичном и реалистичном мире, в то же время нематериальные средства стимулирования в виде подобных досок почета показывают свою высокую эффективность в управленческой практике многих развитых стран", — сказал Кварчия.

Один из героев экспозиции — житель Сухумского района Гонери Дзвабава, оператор землеройной машины Ремонтно-строительного управления. Он выразил признательность, что таким образом отметили его многолетнюю работу.

© Sputnik. Константин Грецов Выставка ТПП РА

Поддержать и порадоваться за Гонери на фотовыставку пришли его сестра, мама и дочь.

"Вот где висит фотография моего брата, — сказала Елена Дзвабава, показывая цветной снимок размером 90 на 60. – Пришлось долго уговаривать его прийти на выставку. Он человек скромный, не привык к такому вниманию к себе".

Руководитель агрофирмы "Кодор", ветеран Отечественной войны народа Абхазии Нугзар Чагава отметил знаковость места проведения выставки – у парка Свободы.

"Накануне дня освобождения Сухума мы стоим на месте, где впервые 27 сентбяря 1993 года прозвучало слово защитников Абхазии – Победа! Через три дня после этого была освобождена вся республика от грузинских захватчиков. Мы склоняем головы перед памятью погибших и благодарим за возможность жить и развиваться на своей земле", — сказал Чагава.

© Sputnik. Константин Грецов Выставка ТПП РА

Торгово-промышленная палата взяла шефство над парком Свободы и намерена привести его в порядок и благоустроить. С этой целью в 2015 году проведен марафон-концерт, который собрал более 1,2 миллиона рублей. Как рассказала специалист управления информации ТПП Элана Цушба, благотворительный марафон продлится до 25-летнего юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Общая стоимость проекта по благоустройству парка Свободы по предварительным подсчетам составляет от 12 до 15 миллионов рублей. Сотрудники ТПП регулярно проводят в парке Свободы субботники, установили плафоны, а недавно на двух дорожках была уложена плитка.