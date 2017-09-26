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Новоафонская пещера

Цена летнего сезона: Новоафонская пещера выручила 151 млн рублей

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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В 2017 году Новоафонская пещера выручила на 28 миллионов меньше, чем за туристический сезон в 2016 году.

СУХУМ, 26 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия.  За летний сезон Новоафонская пещера выручила 151 миллион рублей, рассказал корреспонденту Sputnik директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз. 

"Итоги в этом сезоне не совсем утешительные. По сравнению с прошлым годом сезон не самый лучший.  В прошлом году было 360 тысяч посетителей, а в этом году только 304 тысячи. Если брать общий объем выполненных работ, то в прошлом году было выручено 179 миллионов рублей, а  в этом году 151 миллион", — уточнил Чалмаз. 

Причин плохого туристического сезона, по словам директора пещеры, несколько. 

Зал Аюхаа
© Sputnik.
Виртуальная Абхазия: Новоафонская пещера — зал "Аюхаа"

"Во-первых, мы сами предоставляем не самые лучшие условия, не используем все свои возможности. Во-вторых, это дешевые путевки в Турцию. Турция предлагает российским туристам дешевый отдых. Сложно сказать, каким будет туристический сезон в следующем году.  Будем только надеяться. Вообще туристический сезон в Абхазии год на год не приходится. Всегда бывает один год плохой", — заключил он. 

Новоафонская пещера принимает посетителей круглый год. До 15 октября пещера работает в летнем режиме.

Новоафонская пещера считается одной из крупнейших пещер в Абхазии. Расположена она под склоном Иверской горы. Представляет собой огромную карстовую полость. Была открыта в 1961 году молодым спелеологом Гиви Смыр. 

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