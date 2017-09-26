Переменную облачность без осадков обещают синоптики Абхазии в среду

Влияние теплой массы воздуха с юга сохранится днем и ночью в среду 27 сентября на территории Черноморского побережья Абхазии, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 сент — Sputnik. На территории Черноморского побережья Абхазии ночью и днем в среду 27 сентября сохранится влияние теплой массы воздуха с юга, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.

Температура воздуха ночью от +19˚С до +21˚С, днем от +26˚С до +28˚С.

Температура морской воды +24˚С, волнение умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.