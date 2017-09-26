МЧС Абхазии завершило утилизацию емкостей с хлором

На утилизацию контейнеров и баллонов с хлором сотрудникам отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов и химически активных веществ у МЧС Абхазии ушло около двух месяцев, сообщил Sputnik Абхазия министр ЧС Лев Квициния во вторник 26 сентября.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. МЧС Абхазии завершило очередную программу по утилизации контейнеров и баллонов с хлором, численностью более ста единиц, проинформировал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния во вторник 26 сентября.

"Процесс утилизации завершен. В общей сложности он длился около двух месяцев. В целом, и контейнеров, и баллонов было утилизировано свыше ста емкостей. Есть немного работы, но это уже мелочи, к примеру, промыть емкости от остатков хлора. Главное, что самая опасная и сложная работа позади", — сказал Квициния.

Министр добавил, что утилизация емкостей проводится второй раз. Впервые подобные работы проводились девять лет назад. Тогда было утилизировано около 600 контейнеров. В случае если будут найдены еще контейнеры из-под хлора, деятельность МЧС в этом направлении будет возобновлена.

Научный сотрудник Института физической химии и электрохимии Российской Академии наук Александр Новиков, который руководил работами, отметил, что в соответствии с технологическим регламентом все прошло без особых сложностей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям отметило сотрудников, ответственных за обезвреживание и утилизацию контейнеров из-под хлора. Инспектору пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района Вахтангу Габуния присвоено звание майора, инспектору ГИМС пожарно-спасательной части по охране Гудаутского района Зауру Харазия — звание капитан-лейтенанта. Руководитель мероприятия, научный сотрудник Института физической химии и электрохимии Александр Новиков был награжден ведомственной наградой, медалью "За содружество во имя спасения".



