Ладария о соглашении с ПМР: особенно ждем сотрудничества в области экономики

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Гудаутского района Абхазии и государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики было подписано в пятницу 29 сентября.

СУХУМ, 29 сент — Sputnik, Бадри Есиава. Руководство Гудаутского района особенно ждет продуктивного сотрудничества в области экономики в рамках подписанного соглашения между этим районом Абхазии и Дубоссарским районом ПМР, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария в пятницу 29 сентября.

"В это соглашение входят пункты по сотрудничеству в области культуры, спорта, образования и экономики. Планируем начать работу с культуры, но особенно ждем плодотворного взаимодействия в экономической сфере. Понимаете, хотелось бы, чтобы такие соглашения действительно работали, а не оставались на бумаге, что часто бывает", — отметил Ладария.

Глава Гудаутского района рассказал, что администрация Дубоссарского района ПМР была инициатором подписания этого соглашения именно с Гудаутой, так как один доброволец из Дубоссар погиб во время Отечественной войны народа Абхазии и был похоронен в селе Звандрипш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Межгосударственные документы подписаны Абхазией и Приднестровьем

"17 апреля 1993 года в ходе нашей войны вместе с моим племянником погиб дубоссарский доброволец Рудковский, который похоронен в селе Звандрипш Гудаутского района. Именно по этой причине они изъявили желание подписать соглашение с нами", — рассказал Руслан Ладария.

Он подчеркнул, что есть определенные сложности во взаимодействии с ПМР, которые в первую очередь обусловлены ее географическим расположением и геополитическими настроениями в этом регионе. Несмотря на это, добавил Ладария, будут прилагаться все усилия для эффективной реализации подписанного соглашения и укрепления дружеских связей.



