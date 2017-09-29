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Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме

"Бессмертный полк" пройдет в пяти городах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (23)
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Акция "Бессмертный полк" в городах Абхазии состоится 30 сентября 2017 года.

СУХУМ, 29 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Бессмертный полк" в городах Абхазии начнется не одновременно, рассказала корреспонденту Sputnik организатор Лариса Тарба. 

"Акция будет проведена в удобное для того или иного города время. Это связано с тем, что в разных городах разная праздничная программа", – объяснила она. 

В Сухуме сбор начнется в 12.00 у здания Парламента на набережной Махаджиров, в 12.30 начнется движение полка. 

Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тарба: акция "Бессмертный полк" пройдет в новом формате

"Будем проходить по набережной Махаджиров, затем сворачиваем на улицу Аидгылара, останавливаемся у Парка Славы, там ровно в 13.30 будет возложение цветов. После возложения двигаемся к площади Свободы и там завершаем шествие", – сказала Тарба. 

В Ткуарчале акция стартует у здания администрации города в 12.00, в Очамчыре шествие начнется немного ранее – в 11.00 также у администрации города. 

В Гудауте акция стартует в 11.00 у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Шествие пройдет по проспекту Героев и завершится у памятника воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. 

В Пицунде сбор начинается в 12.30 у администрации поселка Лдзаа, движение начнется в 13.00.

В Гагре акция "Бессмертный полк" пройдет 6 октября в день освобождения города от грузинских оккупационных войск.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (23)

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