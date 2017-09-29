"Бессмертный полк" пройдет в пяти городах Абхазии

СУХУМ, 29 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Бессмертный полк" в городах Абхазии начнется не одновременно, рассказала корреспонденту Sputnik организатор Лариса Тарба.

"Акция будет проведена в удобное для того или иного города время. Это связано с тем, что в разных городах разная праздничная программа", – объяснила она.

В Сухуме сбор начнется в 12.00 у здания Парламента на набережной Махаджиров, в 12.30 начнется движение полка.

"Будем проходить по набережной Махаджиров, затем сворачиваем на улицу Аидгылара, останавливаемся у Парка Славы, там ровно в 13.30 будет возложение цветов. После возложения двигаемся к площади Свободы и там завершаем шествие", – сказала Тарба.

В Ткуарчале акция стартует у здания администрации города в 12.00, в Очамчыре шествие начнется немного ранее – в 11.00 также у администрации города.

В Гудауте акция стартует в 11.00 у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Шествие пройдет по проспекту Героев и завершится у памятника воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

В Пицунде сбор начинается в 12.30 у администрации поселка Лдзаа, движение начнется в 13.00.

В Гагре акция "Бессмертный полк" пройдет 6 октября в день освобождения города от грузинских оккупационных войск.