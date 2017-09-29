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Визит делегации из Южной Осетии в Абхазию

Спикер Парламента Абхазии принял югоосетинского коллегу

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Делегация Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром Гассиевым прибыла в Сухум 29 сентября для принятия участия в праздничных мероприятиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Амра Амичба.  "Наконец-то дождались!" — с такими словами приветствия и улыбкой на лице обратился спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия к своему югоостеинскому коллеге Петру Гассиеву. 

"С абхазским гостеприимством невозможно проехать Гагру просто так", — ответил Гассиев, как бы оправдываясь за почти двухчасовое опоздание на назначенную встречу с абхазскими парламентариями. 

Валерий Кварчия как истинный языковед сначала обратился с короткой речью на абхазском языке, потом перешел на русский.

Спикер Народного Собрания отметил, что абхазов и осетин связывает многовековая история, а в 90-х годах прошлого века и схожие политические процессы.

Флаг Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"И абхазский, и осетинский народ в результате кровопролитной войны, отдав жизни лучших сыновей и дочерей, добились независимости. Дело нынешнего и будущего поколений сохранить и приумножить достигнутые результаты, — сказал Валерий Кварчия. – Спасибо, что приехали принять участие в важном для нас празднике".

Председатель Парламента Южной Осетии Петр Гассиев отметил, что межпарламентские связи двух республик развиваются давно.  

"С огромным удовольствием приветствую вас и передаю искреннее приветствие президента Южной Осетии всему абхазскому народу. Это не сухой протокольный визит, — подчеркнул Гассиев. – Негативные события недавней истории связали наши народы еще ближе. У нас были общие враги и общие друзья. Наши взаимоотношения еще будут развиваться, станут еще более братскими и теплыми".

В конце встречи парламентарии обменялись памятными подарками. 

Делегация Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром Гассиевым прибыла в Сухум 29 сентября, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 




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