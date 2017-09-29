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Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию

Красносельский о празднике в Мокве: скачки люблю, но не участвую

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Визит президента ПМР в Абхазию на празднование Дня Победы (10)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетили скачки и народные гуляния в селе Моква Очамчырского района в пятницу 29 сентября.

СУХУМ, 29 сент — Sputnik, Бадри Есиава. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский очень любит наблюдать за скачками, но участия в них не принимает, об этом глава ПМР рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия на народных гуляниях в селе Моква в пятницу 29 сентября.

"Мероприятие, которое мы сегодня наблюдаем, танцы всех народов Абхазии – это великолепие, отражающее глубину абхазской души. Я думаю, что у абхазского народа большое будущее, он свято хранит свои традиции и историю. А скачки, конечно же, я люблю. Не участвую, конечно, но посмотреть люблю", — поделился Вадим Красносельский. 

Президент ПМР добавил, что самые лучшие впечатления произвели на него абхазские национальные конноспортивные игры. Он подчеркнул, что нет ничего лучше традиционных соревнований, так как это выглядит красиво и наполнено богатой историей.

Визит президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Красносельский поделился своими впечатлениями и от выставки абхазских художников в Сухуме. Он обратил внимание на то, что местные художники не изобразили военную тематику в страшных красках и сюжетах, а создали композиции с обыкновенными человеческими лицами, отражающими большую мудрость и боль. 

Картины сегодняшнего мирного поколения, сказал Красносельский, отличаются яркими красками и совершенно другими оттенками жизни. 

Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.


Темы:
Визит президента ПМР в Абхазию на празднование Дня Победы (10)

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