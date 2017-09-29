29 сентября 1992 года: нарушение перемирия и атака Мамзышхи

Подверглись нападению позиции народных ополченцев Абхазии на господствующей высоте Мамзышха. Атака отбита. Позиционных изменений нет. Имеются раненые и убитые. Солдаты Госсовета, взятые в плен, подтверждают, что грузинские власти в принудительном порядке вооружают местное грузинское население, не желающее принимать участие в боевых действиях. Есть случаи добровольного перехода грузинских боевиков на абхазскую сторону и сдачи оружия.
В Сухуме, оккупированном войсками Госсовета Грузии, военными властями "ведется подготовка к выборам в Парламент Грузии". У абхазов, русских, армян отбирают паспорта. Жителям негрузинской национальности, желающим покинуть оккупированную территорию, препятствуют в выезде. Комендант Сухума заявляет, что такая возможность будет предоставлена всем желающим после выборов. Местные грузины — сторонники Гамсахурдиа — сообщают о своем нежелании участвовать в выборах.