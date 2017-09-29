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Нина Балаева, участница Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

29 сентября 1992 года: нарушение перемирия и атака Мамзышхи

© Фото: из личного архива Нины Балаевой
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (47)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По сообщению пресс-службы Верховного Совета Абхазии, наибольшей нестабильностью характеризуется обстановка в Гагре. Грузинской стороной по-прежнему не соблюдаются условия перемирия. Вчера ночью грузинскими военными формированиями была предпринята ставшая уже традиционной попытка атаки. 

Подверглись нападению позиции народных ополченцев Абхазии на господствующей высоте Мамзышха. Атака отбита. Позиционных изменений нет. Имеются раненые и убитые. Солдаты Госсовета, взятые в плен, подтверждают, что грузинские власти в принудительном порядке вооружают местное грузинское население, не желающее принимать участие в боевых действиях. Есть случаи добровольного перехода грузинских боевиков на абхазскую сторону и сдачи оружия.

В Сухуме, оккупированном войсками Госсовета Грузии, военными властями "ведется подготовка к выборам в Парламент Грузии". У абхазов, русских, армян отбирают паспорта. Жителям негрузинской национальности, желающим покинуть оккупированную территорию, препятствуют в выезде. Комендант Сухума заявляет, что такая возможность будет предоставлена всем желающим после выборов. Местные грузины — сторонники Гамсахурдиа — сообщают о своем нежелании участвовать в выборах.


Темы:
"413 дней" (47)



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