Облачность без осадков прогнозируют синоптики Абхазии в праздники

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Из-за устойчивого, обширного, малоподвижного антициклона, который более двух недель стоит над европейской частью России, и теплого сектора южного циклона на Черноморском побережье Абхазии погодные условия существенно не изменятся, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.
Температура воздуха ночью от +17˚С до +19˚С, днем от +25˚С до +27˚С.
Температура морской воды +24˚С, волнение умеренное.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.
Относительная влажность воздуха 50-70%.