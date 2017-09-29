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Прогноз. Набережная Сухума

Облачность без осадков прогнозируют синоптики Абхазии в праздники

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (484)
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На Черноморском побережье Абхазии погода будет стабильной благодаря малоподвижному антициклону над европейской частью России, а также теплому сектору южного циклона.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Из-за устойчивого, обширного, малоподвижного антициклона, который более двух недель стоит над европейской частью России, и теплого сектора южного циклона  на Черноморском побережье Абхазии погодные условия существенно не изменятся, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.

Температура воздуха ночью от +17˚С  до +19˚С, днем от +25˚С  до +27˚С. 

Температура морской воды +24˚С, волнение умеренное.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха 50-70%.  

Прогноз погоды с 20:00 29.09.2017 по 20:00 01.10.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 29.09.2017 по 20:00 01.10.2017

Темы:
Погода в Абхазии (484)



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