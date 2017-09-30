Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике проводят акции памяти, парад и народные гулянья.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в День Победы в Парк Славы пришли ветераны войны, руководство республики и общественность в субботу 30 сентября.

"25 лет назад Грузия развязала войну, чтобы уничтожить наш народ. В 1992 году перед нами стоял выбор, должны ли мы защитить себя, свои семьи, свои святыни, либо склонить колено. Мы вступили в войну с пятимиллионной Грузией, не видя перспектив в победе. На стороне Абхазии, оказав братскую поддержку, выступила Конфедерация Горских народов Кавказа. На помощь пришли представители абхазской диаспоры в Турции, Приднестровцы, казаки Юга России. Мы поняли, что мы не одни, мы вместе, а значит, победа будет за нами", — отметил вице-президент Абхазии Витайлий Габния.

В Сухуме к мемориалу в Парке Славы приехали президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент ПМР Вадим Красносельский.

30 сентября 1993 года абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.