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Бронзовые бюсты генералам Сосналиеву и Дбар открыли в Сухуме

Бронзовые бюсты генералам Сосналиеву и Дбар открыли в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (34)
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30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике проводят акции памяти, парад и народные гулянья.

СУХУМ, 30 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Парке Славы открыли бюсты героев Абхазии, генералов Султана Сосналиева и Сергея Дбар. Открытие памятников приурочили к 24 годовщине Дня Победы Абхазии в Отечественной войне.

Султан Сосналиев
© Фото: из архива семьи Сосналиева
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"Сегодня торжественно открываем памятники генералам Султану Асланбековичу Сосналиеву, который одним из первых встал на защиту Абхазии, и генералу Сергею Платоновичу Дбар – военачальнику Абхазской армии, сыну абхазского народа", — сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

На открытий бюстов генералов присутствовали супруга Султана Сосналиева и его родной брат Анатолий.

"Дорогие мои добровольцы, дорогие матери погибших, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Сегодня мы открыли бюсты Сергею Дбар и Султану Сосналиеву. Эти бюсты и весь этот мемориал являются просто символом того, что они сделали для этой победы, а памятником я считаю то, что они оставили нам свободной Абхазию для того, чтобы мы создали независимое государство. Стоял вопрос о том, где увековечить память Султана Асланбековича. Единственное, о чем я попросила, – это чтобы поставили бюст здесь, в Парке Славы. Именно здесь, где поименно увековечены имена солдат, которые отдали жизнь за свободу Абхазии", — отметила Любовь Тхайцук-Сосналиева.

Сергей Дбар
© Фото: из архива семьи Дбар
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Султан Асламбекович Сосналиев — государственный и военный деятель Абхазии, Герой Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, генерал-лейтенант Вооруженных сил Абхазии. По национальности черкес. После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года Султан Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии. Уже на третий день войны он встал на защиту Абхазии. Султан Сосналиев ушел из жизни 22 ноября 2008 года.

Генерал-лейтенант Сергей Платонович Дбар родился 2 мая 1946 года в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Советский и абхазский военачальник, участник Отечественной войны народа Абхазии и Герой Абхазии. Несколько лет занимал должность заместителя министра обороны Абхазии. Сергей Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 в Сухуме.

Бронзовые бюсты генералам Сосналиеву и Дбар открыли в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бронзовые бюсты генералам Сосналиеву и Дбар открыли в Сухуме

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (34)



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