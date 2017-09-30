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Парад Победы

Парад Победы прошел в столице Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (34)
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30 сентября 1993 года абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур.

СУХУМ, 30 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Торжественный военный парад в честь 24-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме 30 сентября 2017 года.

В.Г. Ардзинба
© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
Первый президент

Парад начался у Парка Славы. Около 500 военнослужащих строевым шагом прошлись по улице Айдгылара. Возглавил марш министр обороны Мираб Кишмария. Командование парадом было возложено на генерал-лейтенант Беслан Цвижба.

В торжественном прохождении были задействованы пешие колонны первого и второго отдельных мотострелковых батальонов, артиллерийской группы, командно-разведывательного центра, отдельного отряда специального назначения, комендантской роты Генерального штаба, СВОКУ, казаков Сухумского особого казачьего отдела, военнослужащих седьмой военной базы ВС России. 

  • Парад Победы
    Парад Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Парад Победы
    Парад Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Парад Победы
    Парад Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад Победы

30 сентября 1993 года абхазская армия освободила страну от грузинских оккупационных войск и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот пропали без вести.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (34)



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