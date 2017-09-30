Президент ПМР принял участие в шествии "Бессмертный полк" в Сухуме

В рамках памятных мероприятий к Дню Победы Абхазии над грузинскими оккупационными войсками, в столице прошло шествие "Бессмертный полк".

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шествие "Бессмертный полк" стартовало в Парке Славы. Более полутора тысяч участников с фотографиями родных и близких, отдавших жизни за свободу Абхазии, приняли участие в акции.

© Sputnik. Константин Грецов Вадим Красносельский: абхазский народ не кичится боевыми подвигами

В этом году в акции "Бессмертный полк" принял участие президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Он вместе с жителями Абхазии прошелся по улицам столицы с портретом добровольца Романа Радковского.

Роман Радковский похоронен в селе Звандрипш Гудаутского района. Он воевал в разведроте Гумистинского фронта. 17 апреля 1993 года пал смертью храбрых в боях за освобождение Абхазии. Радковский посмертно был награжден орденом Леона.

По словам президента ПМР, он лично не был знаком с добровольцем, но судьба Радковского – показательный пример того, как добровольцы из Приднестровья принимали активное участие в защите абхазского народа.

По словам Красносельского, он лично не был знаком с добровольцем, но судьба Радковского – показательный пример того, как добровольцы из Приднестровья принимали активное участие в защите абхазского народа.

"Он погиб 17 апреля 1993 года. Судьба нас не столкнула до этого. У меня была другая судьба. Помимо погибшего Рудковского есть и другие ребята, которые принимали участие и ныне живут в Приднестровье или же остались в Абхазии. Это пример, когда наши приднестровские защитники не остались в стороне от общего горя ", — сказал президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад Победы прошел в столице Абхазии

Вадим Красносельский отметил, что судьбы приднестровского и абхазского народов очень схожи.

"Схожи тем, что наши государства базируют на геополитической катастрофе под названием развал Советского Союза", — подчеркнул он.

Организатор акции, председатель Ассоциации женщин-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Лариса Тарба, поблагодарила всех участников акции.

"Дорогие ветераны, матери погибших, сегодня по улицам всей страны шествует акция "Бессмертный полк". В своих руках вы держите портреты тех, кто отдал свою жизнь за свободу и Независимость Абхазии. С нами во время войны были добровольцы. Мы преклоняемся перед матерями всех, кто сложил свои головы за нашу Свободу", — сказала организатор шествия Лариса Тарба.

В этом году, по словам Тарба, в акции приняли участие более полутора тысячи человек. Каждый нес фотографии близких и родных.

"Сегодня я пришла с фотографией моего отца Гагуа Даура. Он погиб во время наступления на Сухум. Воевал с первого дня. Встал вместе с другими ребятами на Гумисте с охотничьими ружьями в первый же день войны. Прошел все наступления: январское, мартовское, июльское, в конце войны участвовал в освобождении Сухума. Не дожил 9 дней до победы. Убили 21 сентября в районе универсама", — рассказала дочь погибшего Астанда Гагуа.

В День Победы, принять участие в шествии "Бессмертный полк" в Абхазию приехали близкие погибших добровольцев.

Женщина в черном приехала из Кабардино-Балкарии специально, чтобы принять участие в шествий. На акцию она принесла два портрета: своего погибшего сына и соседа из Лечинкая.

"В правой руке портрет моего самого старшего сына, он воевал здесь и погиб. А это мальчик с нашего селения Канкоев Руслан. Воспитывался сиротой. Он был совсем маленький, когда умерли отец, бабушка. Когда началась война, приехал в Абхазию и погиб здесь. Я его пожалела, взяла его фотографию и держу", — не сдерживает слез женщина.

Шествие абхазского "Бессмертного полка" началось в 12.30 на Набережной Махаджиров и завершилось на площади Свободы.

30 сентября – День Победы и Независимости © Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября – День Победы и Независимости © Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября – День Победы и Независимости © Sputnik / Томас Тхайцук

Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября – День Победы и Независимости © Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября – День Победы и Независимости © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук 30 сентября – День Победы и Независимости

На протяжении нескольких месяцев специально созданная рабочая группа проводила кропотливую работу. Сотни родственников погибших приносили фотографии в отделения "Ассоциации женщин-инвалидов участниц боевых действий ОВНА 1992-1993 годов" в городах и районах республики.

30 сентября 1993 года абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот пропали без вести.