Исповедь абхазского школьника: девятиклассник написал книгу

Юный автор Валерий Базаров написал занимательную историю своей жизни и хочет поделиться ею с читателем. О том, как школьник написал свой дебютный рассказ, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

О написании книги Валерий Базаров никогда не думал и не мечтал. Он занимался поэзией и вполне этим удовлетворялся. Но в один весенний день школьника осенило рассказать о своих школьных буднях. Над названием книги, как он признается, долго не думал – "Школьные будни".

"В моей жизни стало происходить много событий, и у меня возникла идея их отразить в книге. Я сразу подумал о школе, и решил так и назвать будущую книгу", — с блеском в глазах рассказывает школьник.

Главного героя "Школьных будней" так же, как и автора, зовут Валера.

"Решил зашифровать некоторых своих героев, как это делал Фазиль Абдулович Искандер, — признается Базаров. — Сначала я хотел зашифровать имя и главного героя, то есть меня, потому что я не хотел светиться. Но потом, после прочтения книги моими близкими, они мне посоветовали написать свое имя, потому что в моей жизни происходят немаловажные события, которые достойны освещения".

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Юный автор позиционирует книгу, как повествующую о жизни мальчика, тесно связанного со своей школой.

"Эта книга об учителях, друзьях, одноклассниках. Как главный герой проводит свое время, как относится к учителям, что он делает правильно, а что нет", — пересказывает содержание юный писатель.

Приключенческая история

"Школьные будни" – приключенческая история, которая начинается с исторической информации о школе.

"Сначала в книге говорится о школе, о знаменитостях, которые там учились. Потом рассказ переходит к школьным будням. Я сделал так, чтобы действие не надоедало человеку", — рассказывает Базаров.

Герой, по задумке автора, должен стать примером для подражания, так как книга о подростке, который совершает ошибки, но признает их и сожалеет. Главная черта персонажа – его стремление к самосовершенствованию.

"В этой книге есть моменты, когда главный герой не слушает своих родителей, учителей, друзей. Он поступает так, как считает нужным. Он поступает по воле собственного сердца, и у него все получается", — пересказывает содержание.

Письмо Путину

В "Школьных буднях" важное место занимает история с письмом президенту России Путину.

"Я решил написать письмо Путину, но не думал, что получу какой-то отклик. 23 марта 2016 года мне позвонили и сказали, что приглашают меня в посольство России в Абхазии. Я не знал, из-за чего меня приглашают, я думал, что это из-за письма, которое я написал в 2016 году с просьбой отремонтировать школу. И вот, входит уже Семен Вячеславович Григорьев и вручает мне два портрета с личной подписью Владимира Владимировича Путина. Тогда посчитал своей обязанностью рассказать и Семену Вячеславовичу о ремонте школы. Он ответил, что они поучаствуют в этом. Примерно через неделю началось движение, началась реставрация школы. В своей книге я, конечно, рассказал и об этой истории", — с улыбкой говорит школьник.

В поисках мецената

Базаров уже закончил написание "Школьных будней". Книга сейчас находится в редакции.

"Осталось уже только найти спонсора и выпустить книгу в свет. Сегодня уже почти все готово для выпуска книги, даже обложка есть. Я сам был дизайнером обложки "Школьных будней". Я делал так, чтобы понравилось всем", — рассказывает школьник.

Валерий Базаров очень надеется, что кто-нибудь откликнется на его книгу и согласится выпустить ее.

"Я пишу книгу не ради выгоды, не ради славы. Я пишу от души. Хочу, чтобы читатель увидел и себя в чем-то, чтобы он не ошибался, как я в каких-то моментах. Я просто хочу поделиться историей своей жизни", — признается он.