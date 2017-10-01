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Президент поприветствовал победителей и участников турнира «Большая Шляпа»

Теннисный турнир "Большая Абхазская Шляпа" 2017 завершился в Гагре

© Сайт президента РА
В Абхазии
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В международном теннисном турнире "Большая Абхазская Шляпа", который проходит ежегодно в Гагре, участвовали российские и абхазские любители тенниса.

СУХУМ, 1 окт– Sputnik, Амра Амичба.  XVI международный теннисный турнир "Большая Абхазская Шляпа" завершился в Гагре 1 октября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель спорткомитета Администрации Гагрского района Астамур Цишба.

"Победителями турнира стали Андрей Гуликов и Николай Колиниченко, — уточнил Цишба. – Играли парами".

Турнир "Большая Абхазская Шляпа" проводится ежегодно уже на протяжении 16 лет.  Нынешний турнир длился два дня – 30 сентября и 1 октября.

Финальные игры турнира посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поприветствовал победителей и участников турнира.

"Для нас символично, что эти соревнования были открыты в День Победы. Желаю вам всего доброго, приезжайте в Абхазию. Этот турнир должен получить продолжение. Не сомневаюсь, что это спортивное мероприятие всегда будет получать поддержку", — сказал президент.

Амина Аншба во время тренировки на корте в Гагре
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Всего в теннисном турнире участвовали около 60 спортсменов-любителей из России и Абхазии. Как рассказал председатель спорткомитета Администрации Гагрского района Астамур Цишба, абхазские участники выбыли на одной четвертой финала.

"К сожалению, абхазские любители тенниса до финала не дошли. Но они все равно не расстраиваются, так как говорят, что сеты с сильными игроками повышают их мастерство", — отметил Цишба.

Идея проведения теннисного турнира в Абхазии возникла в 2001 году у любителей тенниса, объединившихся в клуб "Большая Шляпа", который возглавил Константин Затулин.

Турнир организован теннисным клубом "Большая Шляпа", теннисным клуб космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Институтом стран СНГ при поддержке Президента Республики Абхазия, Администрации Гагрского района, Администрации города Сочи, ГК "Ростех", ОАО "Рособоронэкспорт", ГК "Роскосмос", Министерства сельского хозяйства РФ и Белореченской районной администрации Краснодарского края.




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