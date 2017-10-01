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Ксения Сухинова на презентации романа Асду (Большой снег) народного писателя Абхазии Алексея Гогуа

"Посол доброй воли Абхазии" Сухинова: до Нового года приеду в Абхазию

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (38)
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Победительница конкурса "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".

СУХУМ, 1 окт– Sputnik, Амра Амичба. "Посол доброй воли Абхазии", "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова до Нового года приедет в Абхазию с благотворительной миссией. Об этом Сухинова рассказала в интервью радио Sputnik.

"Это будут мероприятия в области здравоохранения, —  отметила "посол". — Запланирована передача остро необходимых лекарственных средств нуждающимся многодетным семьям". 

По признанию Ксении Сухиновой, быть "послом доброй воли Абхазии" для нее почетно и ответственно.

Радиоверсию беседы с Ксенией Сухиновой слушайте здесь >>

"Для меня это большая честь. Надеюсь сделать что-то действительно полезное. Хочу выразить признательность за высокую оценку моей деятельности в работе по сбору средств в ходе моего тура "Мисс мира". Я в скором времени планирую поехать в Абхазию. Познакомиться поближе с этим местом, удивительным по красоте, приветливости и гостеприимству людей", — сказала она.

Этим событием Сухинова поделилась и со своими подписчиками в фейсбуке.

Ксения рассказала, что с благотворительной миссии побывала во многих местах.

"Два года активно путешествовала, удалось посетить 30 стран. Проехала Вьетнам вдоль и поперек, была во всех провинциях и деревнях. Я видела, как люди живут без крыши над головой. Наш фонди наши меценаты открывали школы, строили школы, дома, лично вручали деньги людям. Я проехала очень много мест в Южной Африке, жила там полгода, еще полгода во Вьетнаме", — сказала посол доброй воли Абхазии.

Презентация книги Алексея Гогуа Ас ду
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Асду" и Мисс Мира: в Sputnik прошла презентация романа Алексея Гогуа

За время своей благотворительной деятельности Ксении Сухиновой удалось собрать рекордную, по ее словам, сумму денег — около 25 миллионов долларов.

"После тура, когда я стала большей частью жить в России и находиться в Москве, конечно, я скучала, мне не хватало движения, постоянных перелетов. Сейчас много других дел, скучать и не приходится. Я вхожу в рабочую группу Общественной Палаты России по проведению года экологии в России. 2017 год объявлен годом экологии в России. Я сняла фильм о защите животных. Очень много дел предстоит в качестве посла доброй воли Абхазии", — заметила Сухинова.

Победительница конкурса "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" в ходе презентации книги "Асду" Алексея Гогуа в МИА "Россия сегодня"25 сентября.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", созданное в Москве абхазской диаспорой, занимается гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (38)

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