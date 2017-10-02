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Необычный свет в небе над горами в Гагре

НЛО или ракета: что видели в небе жители Абхазии

© скриншот с видео Лики Айба
В Абхазии
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О том, что видели в небе жители Абхазии, и откуда взялся необычный свет, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Необычное зрелище – свечение в небе наблюдали жители Абхазии 26 сентября. Во-многих местах республики люди стали свидетелями таинственного и завораживающего своей красотой зрелища. Многие предположили, что свет на небе — это не что иное, как пришествие на землю представителей внеземных цивилизаций.

Второе солнце

26 сентября Аляс Корсая был в селе Лашкиндар. Неожиданно он увидел яркий свет в небе, напоминавший автомобильную фару. По его признанию, он никак не ожидал, что станет очевидцем такого необычного явления.

"Свет на небе напоминал автомобильную фару, при этом свет был не расплывчатым, а очень ярким", — рассказал очевидец Аляс Корсая.

Необычный свет в небе увидел житель Абхазии
Аляс Корсая
Необычный свет в небе увидел житель Абхазии

Яркий свет на небе был около минуты, затем он неожиданно куда-то исчез, говорит он.

"Свет стал кружиться, оставляя за собой очень яркий шлейф, немного покружив, он исчез. Это было интересное зрелище", — подчеркнул Корсая.

Свет в небе над городом Гагра на видео запечатлела одна из очевидцев. На кадрах видно, как светящийся объект удаляется на север, перед своим исчезновением в небе появились еще два "огненных" шара, которые вскоре исчезли.

Не первая звезда

Как оказалось, необычное "световое представление" в небе над Абхазией жители замечали и ранее.

"В августе, не помню какого числа, находясь на пляже в районе Маяка, мы заметили объект в небе, он был похож на светящий круг, который уходил не в глубь, а в даль неба, могу сказать, мне было немного страшно", — сказала очевидец явления Индира Аршба.

Помимо Абхазии, необычное явление наблюдали также и жители других стран: России, Армении, Южной Осетии. Во всемирной паутине появились множество фотографий и видео.

Что это было

Версия о том, что люди видели в небе неопознанный летающий объект из внеземных цивилизаций, несколько пошатнулась, после заявления Министерства обороны России, которое сообщило об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь", которые проводились на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

Ракета поразила цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Целью пуска было испытание боевого оснащения данного вида ракет.   

Возможно, свет который был виден в небе, — это следствие военных испытаний.




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