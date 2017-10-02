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Скачки на Бзыбском ипподроме

Пять кубков к 24-летию Победы: на Бзыбском ипподроме прошли скачки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (44)
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Конноспортивные соревнования, приуроченные к 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 25-летию освобождения Гагрского района, прошли на Бзыбском ипподроме 1 октября.

СУХУМ, 2 окт– Sputnik, Амра Амичба. На скачках в пяти забегах на разную дистанцию разыгрывалось пять кубков. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

На дистанции 1000 метров первой к финишу пришла лошадь Сан Шорес владельца Милора Шулумба. Забег посвящался 24 годовщине  Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Испытательные скачки на 1200 метров на приз Ткуарчалского района выиграла лошадь Загидан, владелец Адамыр Бебия. Кубок, посвященный освобождению Гагрского района, достался Валерию Камлия. Его лошадь по кличке Проспект на дистанции 1400 метров финишировала первой.

Приз памяти погибших в Отечественной войне выиграла лошадь сына президента Абхазии Инала Хаджимба. Лошадь по кличке Форенгейт, подаренная абхазскому президенту главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время рабочего визита президента Абхазии в дружественную республику в 2015 году, показала лучший результат в забеге на дистанцию 1600 метров.

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Глава государства Рауль Хаджимба 1 октября посетил традиционные конноспортивные состязания в поселке Бзыпта, посвященные Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На самой длинной дистанции в 1800 метров разыгрывался приз города-героя Гудаута. Самым быстрым оказалась лошадь Бартоломей, жокей Виталий Агрба.

Скачки на Бзыбском ипподроме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Скачки на Бзыбском ипподроме

Как рассказал президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия, в поселке Бзыпта традиционно наряду со скачками проходят и народные игры на конях.

"Конники сборных Гагрского и Гудаутского районов демонстрировали в этом свое году умение в метании дротиков, конном поло. Игры в джигитовке и национальной игре на лошадях "аҽылахәмарра" не носили соревновательный характер. Каждый демонстрировал свое умение", — сказал Аслан Камлия.

Из двух команд лучшими в метании дротиков и конном поло оказались спортсмены Гагрского района.

Камлия поделился, что среди многочисленных зрителей скачек были и гости из Франции.

"Им нравятся наши национальные виды игр на конях. Приглашают нас приехать с лошадьми на разные мероприятия. Пока думаем. Это очень дорогое удовольствие — повезти лошадей во Францию", — заметил он.

Ежегодные конноспортивные соревнования, приуроченные к  годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождения Гагрского района, прошли на Бзыбском ипподроме 1 октября.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (44)



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