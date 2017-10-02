Ради спасения храмов: "Послы доброй воли Абхазии" обратились в ЮНЕСКО

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения древнейших христианских храмов в Абхазии, "Послы доброй воли Абхазии" обратились с видеообращением к руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.
"Мы надеемся, что с Вашей помощью нам удастся привлечь внимание ЮНЕСКО и других компетентных международных структур к проблеме сохранения уникальных храмов Абхазии", – говорится в обращении.
В обращении к ЮНЕСКО представители благотворительного движения отметили, что Абхазия является колыбелью христианства на Кавказе, а ее храмы вследствие разрушительной политики Грузии пришли в запустение.
"Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов войска госсовета Грузии варварски разрушали абхазские памятники культуры, вывозили уникальные реликвии и артефакты абхазского народа, беспощадно бомбили христианские храмы и святыни", — отметил дипломат Кан Тания.
"Бедийский собор, Лыхненский, Бзыбский, Пицундский, Моквский и Анакопийский храмы – все они представляют собой уникальные памятники архитектурного наследия не только Абхазской Республики, но и всего человечества", — отмечается в обращении.
В условиях отсутствия международного признания суверенитета Абхазии политические барьеры не позволяют привлечь соответствующие международные структуры, в том числе и ЮНЕСКО, для проведения срочных работ по их восстановлению.
- Бедийский храм в Абхазии© Фото: Томас Тхайцук
- Часовня на вершине Анакопийской горы© Sputnik / Томас Тхайцук
- Бзыбский храм.© Фото: предоставлено Александром Скаковым
- Cобор Андрея Первозванного в Пицунде.© Sputnik / Илона Хварцкия
- Храм в селе Лыхны© Sputnik. Илона Хварцкия
- Моквский Успенский собор X века© Sputnik. Илона Хварцкия
Послы доброй воли Абхазии выступают категорически против сохранения данного положения дел. По их мнению, невозможно возводить новую "берлинскую стену" в 21-м веке, и международное сообщество не должно поощрять повтора изоляции народа Абхазии от контактов с внешним миром. Именно в целях изменения складывающейся ситуации представители благотворительного движения обращаются к ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.