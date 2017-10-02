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Успение Пресвятой Богородицы. Моквский Успенский собор X в.

Ради спасения храмов: "Послы доброй воли Абхазии" обратились в ЮНЕСКО

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Во всемирный день архитектуры "Послы доброй воли Абхазии" направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения древнейших христианских храмов в Абхазии, "Послы доброй воли Абхазии" обратились с видеообращением к руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.

"Мы надеемся, что с Вашей помощью нам удастся привлечь внимание ЮНЕСКО и других компетентных международных структур к проблеме сохранения уникальных храмов Абхазии", – говорится в обращении.

В обращении к ЮНЕСКО представители благотворительного движения отметили, что Абхазия является колыбелью христианства на Кавказе, а ее храмы вследствие разрушительной политики Грузии пришли в запустение.

"Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов войска госсовета Грузии варварски разрушали абхазские памятники культуры, вывозили уникальные реликвии и артефакты абхазского народа, беспощадно бомбили христианские храмы и святыни", — отметил дипломат Кан Тания.

"Бедийский собор, Лыхненский, Бзыбский, Пицундский, Моквский и Анакопийский храмы – все они представляют собой уникальные памятники архитектурного наследия не только Абхазской Республики, но и всего человечества", — отмечается в обращении.

В условиях отсутствия международного признания суверенитета Абхазии политические барьеры не позволяют привлечь соответствующие международные структуры, в том числе и ЮНЕСКО, для проведения срочных работ по их восстановлению.

  • Бедийский храм в Абхазии
    Бедийский храм в Абхазии
    © Фото: Томас Тхайцук
  • Часовня на вершине Анакопийской горы
    Часовня на вершине Анакопийской горы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Бзыбский храм.
    Бзыбский храм.
    © Фото: предоставлено Александром Скаковым
  • Cобор Андрея Первозванного в Пицунде.
    Cобор Андрея Первозванного в Пицунде.
    © Sputnik / Илона Хварцкия
  • Храм в селе Лыхны
    Храм в селе Лыхны
    © Sputnik. Илона Хварцкия
  • Моквский Успенский собор X века
    Моквский Успенский собор X века
    © Sputnik. Илона Хварцкия
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© Фото: Томас Тхайцук
Бедийский храм в Абхазии

Послы доброй воли Абхазии выступают категорически против сохранения данного положения дел. По их мнению, невозможно возводить новую "берлинскую стену" в 21-м веке, и международное сообщество не должно поощрять повтора изоляции народа Абхазии от контактов с внешним миром. Именно в целях изменения складывающейся ситуации представители благотворительного движения обращаются к ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН. 




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