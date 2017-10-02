Ради спасения храмов: "Послы доброй воли Абхазии" обратились в ЮНЕСКО

Во всемирный день архитектуры "Послы доброй воли Абхазии" направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения древнейших христианских храмов в Абхазии, "Послы доброй воли Абхазии" обратились с видеообращением к руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.

"Мы надеемся, что с Вашей помощью нам удастся привлечь внимание ЮНЕСКО и других компетентных международных структур к проблеме сохранения уникальных храмов Абхазии", – говорится в обращении.

В обращении к ЮНЕСКО представители благотворительного движения отметили, что Абхазия является колыбелью христианства на Кавказе, а ее храмы вследствие разрушительной политики Грузии пришли в запустение.

"Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов войска госсовета Грузии варварски разрушали абхазские памятники культуры, вывозили уникальные реликвии и артефакты абхазского народа, беспощадно бомбили христианские храмы и святыни", — отметил дипломат Кан Тания.

"Бедийский собор, Лыхненский, Бзыбский, Пицундский, Моквский и Анакопийский храмы – все они представляют собой уникальные памятники архитектурного наследия не только Абхазской Республики, но и всего человечества", — отмечается в обращении.

В условиях отсутствия международного признания суверенитета Абхазии политические барьеры не позволяют привлечь соответствующие международные структуры, в том числе и ЮНЕСКО, для проведения срочных работ по их восстановлению.

Бедийский храм в Абхазии © Фото: Томас Тхайцук

Часовня на вершине Анакопийской горы © Sputnik / Томас Тхайцук

Бзыбский храм. © Фото: предоставлено Александром Скаковым

Cобор Андрея Первозванного в Пицунде. © Sputnik / Илона Хварцкия

Храм в селе Лыхны © Sputnik. Илона Хварцкия

Моквский Успенский собор X века © Sputnik. Илона Хварцкия 1 / 6 © Фото: Томас Тхайцук Бедийский храм в Абхазии

Послы доброй воли Абхазии выступают категорически против сохранения данного положения дел. По их мнению, невозможно возводить новую "берлинскую стену" в 21-м веке, и международное сообщество не должно поощрять повтора изоляции народа Абхазии от контактов с внешним миром. Именно в целях изменения складывающейся ситуации представители благотворительного движения обращаются к ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.