Хаджимба принял делегацию из Сирии

Делегация из Сирийской Арабской Республики – члены Народного Совета САР – прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию из Сирийской Арабской Республики во вторник 3 октября.

Глава государства подчеркнул, что абхазскому народу хорошо известны процессы, которые происходят в САР, и он полностью поддерживает легитимную власть этой страны. Президент назвал неприемлемым влияние Запада, чьи интересы идут вразрез с интересами самой Сирии и многих других стран.

"Мы с удовольствием отмечаем, что ситуация в Сирии меняется, и сирийская армия ведет работу по ликвидации формирований, которые противостоят ей и нормальному образу жизни простого народа. То, что российское руководство оказывает помощь сирийскому народу, тоже играет положительную роль в решении задач, стоящих перед САР", — сказал президент Абхазии.

Хаджимба добавил, что в ходе выстраивания отношений с Россией Абхазии хотелось бы также продолжить работу по установлению связей с дружественными с РФ странами, которые будут готовы сотрудничать с республикой.

Первой "ласточкой" в отношениях между Абхазией и САР назвал Хаджимба приезд делегации из САР для участия в праздновании Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik. Владимир Бегунов Спортивные перспективы обсудили Абхазия и Сирия

То, что сегодня приходится испытывать на себе сирийскому народу, Абхазия через это уже прошла, сказала наблюдатель Народного совета САР Санаа Або Заид и добавила, что им тоже очень хотелось бы почувствовать вкус победы в скором времени.

"Активные действия сирийского правительства и армии позволяют нам прогнозировать скорейшую победу в войне. Помимо освобождения Сирии от террора, ведутся активные действия на политическом фронте, и грех не озвучить ту большую роль, которую играет Российская Федерации в урегулировании сирийского вопроса", — сказала Санаа Або Заид.

России и остальным дружественным Сирии странам противостоят западные силы, которые придерживаются политики уничтожения и разрушения, отметила наблюдатель НС Сирии. Санаа Або Заид также выразила уверенность в руководстве САР и в том, что ему удастся восстановить экономику республики, но для этого, добавила она, необходима поддержка друзей и партнеров.

Члены сирийской делегации выразили желание продолжить сотрудничество с Абхазией.

Президент Хаджимба подчеркнул, что в отличие от многих государств, которые себя считают высоко цивилизованными, Абхазии известно намного больше о происходящем в Сирии.

В завершение встречи члены сирийской делегации подарили Раулю Хаджимба бронзовый кувшин ручной работы, сделанный сирийскими мастерами. Президент пошутил, что этот сосуд очень похож на лампу, из которой выйдет джин, если ее потереть.

Делегация из Сирийской Арабской Республики – члены Народного Совета САР – прибыла в Абхазию 27 октября для принятия участия в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.