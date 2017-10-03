Джевейра Колосова оставила руководство фондом "Ашана"

Пресс-конференция о деятельности и кадровых перестановках в КБФ "Ашана" прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 3 октября.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Джевейра Колосова покинула культурно-благотворительный фонд "Ашана", об этом 3 октября на пресс-конференции в Sputnik рассказал учредитель фонда Беслан Шакая.

"Есть человек, без которого сложно было сделать такой фонд. Или, по крайней мере, этот сложный путь был бы более тернистым. Это наш дорогой директор культурно-благотворительного фонда Джевейра Колосова. Она приехала к нам в Абхазию из России, собрала быстро команду из числа студентов АГУ, сделала их профессионалами, прошла огонь, воду и медные трубы уже здесь у нас, в условиях Абхазии. И сегодня она покидает наш фонд", — сказал он.

Как отметила сама Колосова, сегодня фонд находится на таком этапе, когда стало возможным передать руководство в руки других людей.

"Вы сами видите, насколько общество поменялось, насколько отношение общества к благотворительности изменилось к лучшему. И еще была цель, чтобы фонд "Ашана" был примером для других фондов, чтобы другие фонды имели возможность здесь работать. И опять же мы видим, что и другие фонды начали работать здесь, и им доверяют. И это классно, потому что цепочка благотворительности развивается. Изначально мы понимали, что я как стартапер умею запускать проекты, выводить на определенный уровень. Но, когда фонд уже состоялся и работает, то здесь нужны другие люди для управления. И мы наконец-то к этому периоду пришли", — отметила она.

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На пресс-конференции Джевейра Колосова представила нового директора "Ашана" Мактину Джинджолия.

"Последний год мы посвятили переходному периоду от одного руководства к другому. Вы, наверное, заметили, Мактина в последнее время очень часто представляла фонд", — сказала экс-директор КБФ Джевейра Колосова.

Новый директор КБФ "Ашана" рассказала о планах фонда. По ее словам, особых изменений в работе фонда не произойдет.

"Акция "Спасем жизнь вместе" продолжит свою работу. Это сбор средств на лечение двух тяжелобольных детей в месяц. Также мы будем искать и развивать другие социально значимые проекты. Будем стараться сохранить то, что было наработано ранее. Меньше уже не будет", — сказала она.

Мактина Джинджолия рассказала, что фонд планирует объединить абхазов всего мира в решении социально-значимых проблем.

"Для этого нового направления мы ищем нового сотрудника, обладающего иностранными языками, а также имеющего дипломатические навыки", — поделилась планами она.

Необходимость расширения границ фонда возникла из-за того, что многие абхазы, проживающие за пределами Родины, хотят оказывать помощь больным детям. Но технически им это не удается сделать. Фонд планирует создать удобные условия, чтобы все желающие могли участвовать в благотворительности в Абхазии.

"Если есть такой запрос, то нужно людям дать возможность, чтобы они участвовали в этом добром деле, чтобы клубок добра шел по миру и объединял людей, которые хотят и могут помогать", — отметила она.

Новый директор КБФ "Ашана" поблагодарила Беслана Шакая и Джевейру Колосову за передачу полномочий и отметила, что постарается сохранить то доверие, которое было наработано фондом годами.

"Мы будем сохранять ту прозрачность и те стандарты, которые были уже поставлены. Это строгий учет поступления и расходования средств, поступающих на счета нашего фонда", — резюмировала она.

КБФ "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.