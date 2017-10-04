Театр "Мастерская" из Санкт-Петербурга выступит на сцене РУСДРАМа

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Театр "Мастерская" из Санкт-Петербурга выступит на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера 3 и 4 ноября, рассказал в интервью Sputnik генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Абхазия впервые включена в программу "Большие гастроли", эту программу финансирует Министерство культуры России, и в рамках этой грандиозной программы осуществляются гастроли лучших российских театров обычно внутри России. Есть также и зарубежная программа, и Абхазия включена в нее", — добавил он.

Ираклий Хинтба считает, что включение Абхазии в гастрольную программу помогает развитию абхазо-российских культурных связей и в целом театральной культуре Абхазии.

"В рамках программы "Большие гастроли – 2017" к нам приезжает известный театр "Мастерская" из Санкт-Петербурга. Это относительно новый театр, который сегодня является одним из самых популярных в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель театра Григорий Козлов, это крупнейший театральный деятель, режиссер, педагог", — рассказал гендиректор РУСДРАМа.

Григорий Козлов создал театр из своих учеников, затем театр стал государственным и очень посещаемым.

"На спектакли этого театра очень сложно достать билеты, театр очень много гастролирует, так как он везде востребован. То, что этот театр приезжает к нам и будет показывать свои спектакли на сцене РУСДРАМа, — это большая честь и радость. Я уверен, что это вызовет интерес наших зрителей", — отметил Хинтба.

Театр "Мастерская" представит два спектакля "Том Сойер" по Марку Твену и "Записки юного врача" по рассказам Булгакова.

"Спектакли, мне кажется, будут особенно интересны для абхазского зрителя. Это "Том Сойер" Марка Твена, всеми любимая с детства книга. Спектакль будет ярким, музыкальным, будет интересен детям от восьми лет и старше. Спектакль "Том Сойер" будет показан 3 ноября в 19:00, а 4 ноября будет показан, наверное, самый титулованный спектакль, лауреат многих театральных премий, трижды номинант на премию "Золотая маска", в номинациях – "лучшая режиссура", "лучший спектакль", "лучшая мужская роль". Это спектакль "Записки юного врача", — подчеркнул Ираклий Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа рассказал, что спектакли будут показаны в том же виде, как они показываются в Санкт-Петербурге.

"Приедут машины с декорациями, с костюмами, специалисты по свету, по звуку. Это будет большим культурным, театральным событием", — уверен Хинтба.

Ираклий Хинтба отметил, что гастроли театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию стали возможны благодаря договоренности между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Министерством культуры России.