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Часть Сухума останется без воды 5 октября

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В Абхазии
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Подача питьевой воды будет прекращена на Старом поселке, в центральной и нагорной частях города, в районе ВИЭМа и Маяка, в Новом районе.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Подача питьевой воды в Новом районе, на Старом поселке, в центральной и нагорной частях города, в районе ВИЭМа и Маяка, в Новом районе будет прекращена 5 октября с 00:00 до 20:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщает МУП "Водоканал" города Сухум.

"Ремонт водовода Д-800 будет производиться по улице Воинов Интернационалистов и по улице 30-го Сентября. Будет также производиться замена канализационного коллектора и ливневой канализации по улице Имама Шамиля", — говорится в сообщении.

МУП "Водоканал" приносит извинения за доставленные неудобства.




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