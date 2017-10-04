Абхазские производители приняли участие в "Золотой осени 2017"

XIХ Международная агропромышленная выставка "Золотая осень 2017" открылась в Москве на ВДНХ в среду 4 октября.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, принимают участие в XIХ Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" в Москве, сообщил корреспонденту Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"15 предприятий из Абхазии принимают участие в выставке. Уже шестой раз Абхазия принимает здесь участие. В основном это производители вино-водочной продукции, производители меда, аджики, безалкогольных напитков", — сказал он.

По его словам, на выставке абхазская продукция вызывает большой интерес.

"Как известно, российский рынок – главный рынок сбыта абхазских товаров. И участие на выставке крайне важно для абхазских производителей. Производители здесь напрямую встречаются с потенциальными покупателями. Также они могут познакомиться со своими конкурентами, посмотреть на их продукцию. Это, на наш взгляд, полезное мероприятие", — считает Адгур Ардзинба.

В выставке, по словам министра, могли участвовать все желающие.

"Все, кто изъявил желание, участвуют сегодня на выставке. Мы со всеми постоянно на связи", — сказал он.

По сравнению с прошлыми годами в этом году экспозиция абхазских производителей более насыщенная и яркая, — отметил Ардзинба, — это связано с тем, что качество и внешний вид абхазской продукции меняется в лучшую сторону.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проводится в Москве ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году выставку посетили свыше 300 тысяч человек: порядка 110 тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках.

Абхазские производители участвуют на выставке с 2011 года. В 2016 году Абхазия удостоились 31 медали.