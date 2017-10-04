СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия готовит проект по беспошлинной торговле с Сирией, рассказал корреспонденту Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Не так давно делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел посетила Сирийскую Арабскую Республику. Я был в этой делегации, посещал республику по приглашению министра экономики Сирии. У нас с ним состоялась встреча. Мы обсуждали возможные пути взаимодействия. И для того, чтобы создать максимальные условия для бизнеса наших стран, мы рассмотрели возможность проработки механизма беспошлинной торговли между нашими странами", — сказал он.

Аналогичный механизм, как отметил Ардзинба, действует между Россией и Абхазией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба принял делегацию из Сирии

"Соглашение с Сирией планируется заключить по тому же аналогу, как и с Россией. Мы уже над ним работаем. Это все решается на уровне президента нашей страны, который определяет внешнюю политику. Такого рода соглашение мы представим главе нашей республики. После его одобрения мы отправим соглашение нашим сирийским коллегам на рассмотрение, которые будут его рассматривать", — пояснил Ардзинба.

По словам Адгура Ардзинба, в рамках этих торговых отношений Абхазия будет играть роль логистического звена.

"Сырье из Сирии будет поступать в Абхазию, перерабатываться здесь и беспошлинно отправляться на российский рынок", — отметил министр.

Министр экономики подчеркнул, что подписание соглашения о беспошлинной торговле будет возможно только после установления дипломатических связей между Сирией и Абхазией.