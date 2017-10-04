МИД Абхазии: Приднестровье и Абхазия связаны общей историей

Рабочая встреча министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева с полномочным представителем республики Абхазия в Приднестровье Александром Ватаман состоялась 4 октября в министерстве иностранных дел ПМР.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Участие в праздничных мероприятиях приднестровской делегации еще раз подтвердило братские отношения Приднестровья и Абхазии, которые связаны общей историей, говорится в сообщении МИДа Абхазии на официальном сайте.

"Подтверждением исторической связи и добрых человеческих отношений стало участие президента ПМР в акции "Бессмертный полк" с фотографией Романа Радковского – уроженца приднестровского города Дубоссары, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Роман погиб 17 апреля 1993 года у села Шрома", – отметило ведомство.

© Sputnik / Томас Тхайцук Есть что предложить друг другу: президент ПМР об отношениях с Абхазией

Основной темой рабочей встречи министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с полномочным представителем республики Абхазия в Приднестровье Александром Ватаман были итоги визита приднестровской делегации во главе с Президентом ПМР Вадимом Красносельским в республику Абхазия.

Александр Ватаман отметил, что дата 30 сентября – День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов – одна из важнейших дат в Республике.

Отмечая важность подписанных во время визита абхазо-приднестровских документов, собеседники отметили, что сегодня существуют хорошие возможности для реализации ряда совместных проектов в области межведомственного сотрудничества, культуры, социальной и информационной сферах.

Стороны обсудили возможности практической реализации двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, среди которых обмен опытом представителей различных министерств и ведомств, сотрудничество парламентов республик, взаимодействие государственных университетов, протезирование инвалидов Приднестровья в Абхазии, отмечено в сообщении официального сайта МИДа Абхазии.