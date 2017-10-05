Квартирный вопрос в Абхазии: "контрасты" рынка недвижимости

В маленькой Абхазии довольно большой рынок недвижимости, спрос на который в разы ниже предложения. О том, какое жилье наиболее востребовано среди покупателей, какие районы принято считать элитными или же депрессивными, рассказала корреспонденту Sputnik директор агентства недвижимости "Абхазнедвижимость" Фатима Бигвава.

Sputnik, Бадри Есиава.

Дешевле — лучше

Наибольшим спросом на рынке недвижимости Абхазии пользуются квартиры дешевле одного миллиона рублей и желательно без ремонта, рассказала директор агентства недвижимости "Абхазнедвижимость" Фатима Бигвава, которая занимается риелторской деятельностью более пяти лет.

"На первом месте по продажам – квартиры, на втором – дома. Это обусловлено тем, что квартиры дешевле. Наибольшим спросом пользуются квартиры до одного миллиона рублей и без ремонта, чтоб по минимуму вложить в нее деньги и жить", — объяснила предпочтения покупателей жилья в стране Бигвава.

Очень маленький процент продаж квартир стоимостью свыше двух миллионов рублей, а дороже пяти миллионов рублей в год продаются единицы. В стране и мире экономический кризис, констатировала причину низкого спроса на дорогое жилье риелтор.

Помимо цен, для потенциальных покупателей немаловажно местоположение жилья, этаж, наличие лифта и необходимой для комфорта инфраструктуры рядом. Неохотно приобретают квартиры на первом этаже из-за сырости, а выше пятого этажа из-за ненадежных лифтов.

"В общем, если цены на объекты устанавливаются умеренные, все продается быстро, а то, что выше средних цен, долго. У нас квартиры порой годами не продаются, и причина этому — завышенная стоимость. Одни не торопятся, а у других долги, как в том анекдоте. Могут обозначить цену в пять миллионов за квартиру, которая стоит не больше двух. И так часто бывает на нашем рынке", — отметила Бигвава.

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В Абхазии нет рычагов регулирования цен на недвижимость, добавила она, поэтому именно владельцы жилья – основные регуляторы ценовой политики внутри страны.

Квадратный метр в "хрущевках", к примеру, в Новом районе Сухума стоит минимум 10 тысяч рублей. Однушка в этой части столицы покупателям обойдется около 350 тысяч рублей. В девятиэтажных зданиях немного больше. Эти цифры могут разниться с учетом близости квартиры к "пятачку", расстояния до магазинов и состояния самого здания.

Есть здания, рассказала Бигвава, в которых квартиры просто невозможно продать из-за их аварийного состояния, отсутствия хотя бы сносного проезда к ним.

"К примеру, по улице Чалмаз в Новом районе есть дом, в который во время войны попало несколько снарядов. В одном из подъездов даже отсутствует лестничный проем. Подъезд нежилой, и когда мне звонят с просьбой продать там квартиру, мне становится не по себе. Сделать это практически невозможно", — объяснила риелтор.

Если приобрести квартиру в Новом районе могут себе позволить многие, то в центре Сухума далеко не все. Здесь цена за квадратный метр в три раза дороже – около 30 тысяч рублей.

А самый дорогой район Сухума – это его старая часть. По живописным улицам Званба, Чочуа, Джанашия, Шотландская и проспекту Аиааира расположены наиболее элитные дома. В основном там живет интеллигенция. Цены на дома со стандартным приусадебным участком в этой части города начинаются с семи миллионов рублей, рассказала Бигвава.

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Старый поселок Сухума, к сожалению, не может похвастаться такой фешенебельностью. Этот район считается самым дешевым в столице и наименее востребованным.

Элитные и депрессивные районы

Казалось бы, в столице жилье должно быть дороже, чем в других городах страны, но нет. В центре Нового Афона цены на все виды недвижимости в разы выше, чем в столице.

Если в Новом Афоне, подчеркнула Бигвава, за полтора миллиона рублей придется долго искать жилую однокомнатную квартиру, и не факт, что поиски увенчаются успехом, то в центре Сухума на эти деньги можно купить полуторку и даже двушку. В Гагре такая же ситуация с недвижимостью, как и в Новом Афоне.

"Это обусловлено тем, что Новый Афон и Гагра — популярные курортные города Абхазии. Если у вас есть недвижимость в этих городах, в хорошем районе, да еще и по адекватной цене, то продать ее будет несложно", — рассказала риелтор.

Лидеры по количеству продаж недвижимости в Абхазии – Сухум, Новый Афон и Гагра. Остальные города Абхазии сильно отстают, поделилась наблюдениями Бигвава.

Депрессивным в этом смысле районом республики считается Очамчыра, а в Ткуарчале и вовсе люди пытаются продать дома с участками в пределах 300 тысяч рублей, но чаще всего, безуспешно. Золотую середину по статистике количества успешных сделок и уровня цен сохраняет Гудаута. Но и там есть свои сложности.

Услуги риелторских фирм востребованы в Абхазии, отметила Фатима. В день в их фирму обращается от 50 до 70 человек. В их число входят продавцы, покупатели и те, кто просто интересуются. Процент продаж от общего числа объявлений невысок.

"От всей нашей базы недвижимости, наверное, около 2% удается продать в течение года. Так было всегда. Мы рекламируем эти объекты на нашем официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Клиенты могут посмотреть десятки вариантов и в итоге покупают самый дешевый", — сказала Бигвава.

Местная риелторская компания сотрудничает и с одной из московских фирм, которая находит клиентов в России на коммерческую недвижимость, так как коммерческую недвижимость иностранные граждане могут приобретать без ограничений.

Риелторские компании берут за свои услуги 10% от суммы сделки за счет продавца. В их работу входит не только поиск потенциальных покупателей, но и юридическое сопровождение. Сотрудники фирмы проверяют подлинность документов и правильность их оформления.

"В начале работы на рынке недвижимости были случаи, когда продавцы и покупатели пытались договориться в обход фирмы и избежать выплаты процентов агентству. Однако на сегодняшний день мы зарекомендовали себя на рынке недвижимости в качестве надежного помощника. К нам часто обращаются люди по рекомендации. Они знают, что сотрудничая с нами, продавец в итоге получает деньги, а покупатель — проверенный объект с полным пакетом документов", — рассказала Бигвава.

Сильный спад в этом бизнесе выпадает на летний период, а осенью заключается большего всего сделок, рассказала Фатима Бигвава. Это, на ее взгляд, связано с тем, что за курортный период люди успевают заработать деньги, а после уже могут себе позволить потратить их на недвижимость.

Подводя итоги работы за пять лет, директор агентства по недвижимости "Абхазнедвижимость" оценила этот период стабильно средним. За эти годы она не наблюдала резкий спад или же рост продаж.

Бигвава также поделилась своим отношением к закону "О продаже недвижимости иностранным гражданам". Она против тотальной распродажи, но с оговоркой. По ее мнению, было бы целесообразно разрешить иностранцам приобретать жилье в малочисленных или же депрессивных районах по квотам и с учетом количества жилья в том или ином районе Абхазии. Но и для этого, считает она, у людей должна быть уверенность в гарантии личной и финансовой безопасности.