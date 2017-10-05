Прорвало: в Сухуме ремонтируют главный водовод

Подачу воды в Сухуме прекратили из-за ремонта трубы на главном водоводе в четверг 5 октября. О том, как ведутся работы и когда ждать воду, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Человек в трубе

На пыльной улице Воинов-интернационалистов одиноко стоит спецмашина с табличкой "Аварийная". Рядом с машиной нервно покуривают директор "Водоканала", бригадир и двое рабочих. Здесь сухумский "Водоканал" ремонтирует трубу на главном водоводе, который снабжает центральную и горную части столицы, ВИЭМ и Старый поселок.

— Ну что там? – кричит в яму один из рабочих.

Из недр отвечает мужской бас. На месте ремонта "колдуют" трое рабочих. Третьего не видно — он в буквальном смысле сидит внутри трубы.

"Он там латает трубу. Специально выбрали маленького сварщика, — поясняет бригадир Арут Авджян. – Трубу прорвало снизу. Мы сверху вырезали окно, сварщик туда залез и сейчас накладывает латку длиной в один метр. По-другому не получается отремонтировать трубу".

Через минуту с грохотом запускается генератор. Начинается сварка.

© Sputnik. Бадри Есиава Водоканал заменит полтора километра канализации в Сухуме в 2017 году

"Латка сама по себе прочная. Здесь больше не будет утечек, за это мы ручаемся, — уверяет бригадир, — Но так как труба дряхлая, прорывы могут случиться в других местах".

Спустя некоторое время "компактный" сварщик вылезает из трубы на перекур. На вопрос, не страшно ли внутри, отвечает:

— Страшно, но что поделать? Надо! Весь город сидит без воды, и я в том числе. Лучше залезть внутрь и отремонтировать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтно-восстановительные работы водоканала

Ремонт за свой счет

По словам директора водоканала Тенгиза Квициния, трубы уже старые и время от времени не выдерживают сильного напора воды.

"Трубы были проложены еще в 50-х годах. Прошло уже более 60 лет, а они ни разу не менялись. Естественно, будут прорываться", — говорит он.

Ремонт "Водоканал" производит за свой счет.

"Мы хозрасчетная организация. Население не платит за воду. Из 100%, наверное, где-то 22% платит систематически за воду. Из этих 22% я должен платить зарплаты своим сотрудникам, да еще и ремонтировать подобные прорывы. Но, если бы все добросовестно платили за воду, то было бы больше средств на ремонт. Человек, который постоянно пользуется водой, должен платить 40 рублей ежемесячно", — поясняет он.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Труба зовет: как восстанавливают канализацию в Сухуме

Люди часто жалуются на частые отключения воды. Исключений здесь нет.

"Мне тоже плохо, потому что и я, и моя семья без воды, как и все остальные. Но мы ведь не без причины отключаем воду. А причина в прорыве трубы. Как ее отремонтировать без отключения воды", — задается директор риторическим вопросом.

Помимо главного водовода, по словам Квициния, сегодня работы ведутся еще в трех местах.

"На улице Имама Шамиля, на 30-го сентября и на головном сооружении насосной станции "Водоканала". Мы до этого дали объявление, что вода будет отключена до вечера", — уточняет он.

Водоснабжение в Сухуме обещают восстановить к 20.00.