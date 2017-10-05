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Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне.

Представитель Абхазии в Каталонии: регион обладает атрибутами государства

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (33)
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Представитель Абхазии в Каталонии Хусам Куджба в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации в Каталонии после референдума о независимости от Испании.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Каталония обладает главными атрибутами государства, сказал в интервью радио Sputnik представитель Абхазии в Каталонии Хусам Куджба.

"В Каталонии есть один из главных атрибутов — это свой язык. Есть свои обычаи, история, флаг, герб и все остальные особенности, которыми обладают независимые страны", — подчеркнул он.

Большинство людей, проживающих в Каталонии, поддерживают стремление к независимости, заметил Куджба.

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"Я очень тесно общаюсь с людьми, проживающими в Барселоне, и знаю настроения людей. Независимость, конечно, поддерживают каталонцы, однако на этой территории живут не только они, но и люди со всей страны. Мнения разные, но большинство каталонцев проголосовали за самостоятельное существование", — добавил он.

Главная идея поддерживающих независимость состоит в том, что Каталония — отдельная страна, которая может и должна развиваться вне состава Испании, говорит Куджба.

"Вчера ночью президент Каталонии объявил о том, что будет объявлена независимость Каталонии 9 октября. Не знаю, какие последствия могут быть, но будем надеяться, что до войны дело не дойдет. К сожалению, были такие примеры, когда все начиналось в таком масштабе, и это приводило к печальным последствиям", — отметил он.

По его словам, если Каталония получит независимость, то другая провинция в Испании – Баскония – также будет пытаться обрести независимость от Испании, о чем уже были сделаны соответствующие заявления.

На референдуме за отделение Каталонии от Испании 90% проголосовавших высказались за независимость в воскресенье 1 октября.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (33)



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