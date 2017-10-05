Не сломали ни одной судьбы: учителя в Sputnik Абхазия

В День учителя коллектив Sputnik Абхазия решил поздравить своих коллег-учителей, многим из которых профильный диплом так и не пригодился, они нашли себя в других профессиях. А некоторые из них теперь трудятся в СМИ, отдав лучшие годы своей жизни учительскому делу, и до сих пор с любовью вспоминают каждого своего ученика.

Учитель математики Индира Аршба © Фото: Из личного архива Индира Аршба

Мой первый урок в школе… Мне достались 5,6,9 классы. Запомнился урок в пятом классе абхазского сектора. Я объясняла детям урок, и мне стало понятно, что многим очень трудно понять, что такое ½ часть яблока, по-разному объяснила, но переход обучения с абхазского на русский язык был для них сложным. После уроков я пошла и купила цветные бумаги, нарисовала яблоки — целые, половинки, дольки — всю ночь раскрашивала, потом писала план и упрощала задачи, чтобы донести до детишек. Урок прошел успешно, дети радовались, бегали к доске и спрашивали, будет ли еще такая интересная тема. Я поняла для себя одно, если работать в школе, значит, отдать всю себя детям, к этому я была не готова на тот момент, но практику я прошла отлично.

Учитель географии Томас Тхайцук © Sputnik. Томас Тхайцук

По специальности я преподаватель географии. В 2009 году, окончив АГУ, пошел отрабатывать диплом, так как я был на бесплатном обучении. Отработал два года, далее продолжать учительскую деятельность не пожелал, сложно. Труд учителя просто неимоверно тяжелый.

Учитель русского языка и литературы Галина Аршба © Sputnik. Галина Аршба

До войны преподавала русский язык и литературу в сухумской второй школе. Потом работала в Народном Форуме Абхазии. А после войны пришла работать в Горскую школу, где учились мои дети, и проработала там 20 лет. Уже три года как не преподаю, но до сих пор снится, что стою у доски, а по вечерам удивляюсь, что не надо проверять тетради и готовиться к урокам. Воспоминания о школе самые теплые. Надеюсь, что у бывших коллег и учеников обо мне тоже. Очень приятно, что и сейчас получаю поздравления с Днем Учителя. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником!

Учитель истории Дмитрий Нездоровин © Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Нездоровин

21 год назад меня выпустил из своих стен РГПУ имени А.И. Герцена, выдав диплом по специальности "Учитель русского языка и литературы, истории". Общий педагогический стаж составил, наверное, не больше года. Самое ценное, что вынес из этого небольшого опыта, пожалуй, умение справляться со стрессовыми ситуациями и назидательный тон. В школу не пошел, но с большим уважением и трепетом отношусь к тем, кто посвятил свою жизнь этому благородному труду.

Учитель английского языка и литературы Изольда Хагба © Sputnik. Константин Грецов Изольда Хагба

Никогда не думала и не мечтала преподавать, но, однажды решив попробовать, я на 12 лет осталась в профессии, ведь, как говорится, не бывает ничего долговременнее временных решений. В самом начале я была чрезмерно сентиментальна и добросердечна, но потом год за годом стала замечать за собой, что сердце "черствеет" и не реагирует на жалобные истории о "тяжелой участи учеников" в погоне за вожделенной отметкой. Решила, что стоит вовремя остановиться. Шучу. На самом деле иногда даже скучаю. Удивительно, но при знакомстве со мной люди часто вычисляют, что я учительница. Судьба? Посмотрим.

Учитель абхазского языка и литературы Бадрак Авидзба © Sputnik. Бадрак Авидзба

Мой преподавательский опыт начался, когда еще учился в Абхазском государственном университете на третьем курсе филологического факультета. В 2004 году меня направили на практику в армянскую школу в моем селе Приморское. В 2013-2014 учебном году преподавал абхазский язык и литературу в Новоафонской средней школе, в этот же период преподавал национальную литературу в Абхазском государственном университете студентам филологического факультета по специальности "Английский язык и немецкий язык".

Учитель русского языка и литературы Елена Нездоровина © Фото: Из личного архива Елена Нездоровина

Окончила СГУТиКД, историко-филологический факультет по специальности "Учитель русского языка и литературы в старших классах". Хватило учебной практики, чтобы понять "учителями не становятся, ими рождаются". А если еще к этому добавить учебные программы, планы, конспекты, тетрадки и минимум тридцать непоседливых детей, то решение не идти работать в школу пришло само собой. Думаю, выиграли от этого все: и дети, и я.

Учитель физики Елена Бекренева © Фото: Личный архив Елена Бекренева

В 2001 году окончила Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, получив диплом учителя физики и экономики. Педагогический опыт ограничивается лишь практикой в школе. В силу различных обстоятельств по специальности работать не пришлось. Сразу после окончания университета начала работать в сфере журналистики, в которой, кстати, немало выходцев из стен педагогических вузов. Всех, кто учит детей писать, считать, читать, правильно мыслить и вести себя, уважаю и преклоняюсь перед их самоотверженным трудом. С праздником, дорогие учителя!

Учитель абхазского языка Элеонора Когония © Sputnik / Томас Тхайцук Элеонора Когония

Есть некий опыт преподавания в школе. Я это время вспоминаю с любовью. Не знаю, правда, как мои ученики вспоминают. Хотя иногда в соцсетях мне пишет одна из моих бывших учениц, что я была хорошим преподавателем. Если бы не война, возможно, я продолжала бы этим заниматься. Жаль, но, может быть, кому-то из моих потенциальных учеников даже повезло, потому что, не скрою, я требовательный учитель.

Учитель музыки Александр Цямрюк © Фото: Из личного архива Александр Цямрюк

По-прежнему в трудовом строю. Очень радуюсь, когда приходят ученики, которые способны составить мне конкуренцию, они меня и вдохновляют.