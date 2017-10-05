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Соня Минасян

Скромная Соня: грустная история одного учителя

© Sputnik.
В Абхазии
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Корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия случайно оказалась на центральном рынке Сухума в День учителя. Блуждая по овощным рядам, услышала, как торговцы громко поздравляли женщину с ее праздником. Читайте трогательную историю бывшей учительницы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

За овощным прилавком стоит женщина лет 55 и с улыбкой принимает поздравления от коллег по "бизнесу". Соня Минасян – бывший учитель физики. Завидев корреспондента Sputnik, бывший учитель принимает серьезный вид. Уговаривать ее рассказать о своей преподавательской истории не приходится. 

— Вы только задавайте вопросы, а я буду отвечать, — говорит бывший учитель. 

Она с детства мечтала преподавать в школе. Для нее учитель – святое слово.

"Я очень любила профессию, до сих пор плачу по этой профессии. А вдохновил меня на эту профессию мой учитель физики Альберт Овсепян. Всю жизнь хотела быть похожей на своего педагога по физике. Он настолько доступно рассказывал уроки, что я все улавливала на лету. Задачи мне удавались очень легко, теоремы доказывала с легкостью. После окончания школы по направлению нашего колхоза я поступила в Таганрогский педагогический институт на физико-математический факультет…", — говорит она, но тут рассказ женщины прерывается "нашествием" покупателей. 

Бывший учитель ловко обслуживает своих клиентов, которые быстро расплачиваются и уходят. Соня от неловкости улыбается и продолжает свой рассказ.

"В 1980 году я успешно окончила институт и начала работать в школе. Перед тем как пойти к детям, я дома много тренировалась перед зеркалом, пытаясь быть похожей на своего учителя физики, — смеется женщина. — Надо было говорить внятно, доступно. И самое главное – надо очень любить детей. Это все у меня неплохо получалось. Я любила свою профессию. Молилась на нее". 

 Болезненное решение

Идиллия в жизни Сони Минасян продолжалась недолго. Началась Отечественная война народа Абхазии, Соне пришлось поменять профессию. 

"После войны я продолжила работать в мерхеулской средней школе. Но мне не понравилось то, что после всех этих потрясений, связанных с развалом Союза, начали собирать деньги с родителей — заработную плату для учителей, я решила, что не останусь в школе. Этот вопрос я восприняла очень болезненно. Но другого решения, кроме того, как уйти из школы, я не видела", — говорит Минасян. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния
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В один весенний день Соня в последний раз вошла в класс, положила журнал на стол и сказала детям, что оставляет школу. 

"Я не могла содержать свою семью на те деньги, что родители приносили за обучение детей. Я не могла себе этого позволить – совесть мучила. Решила, что лучше уж своими руками буду выращивать овощи и продавать их на рынке", — с грустью рассказывает учитель. 

С 2000 года Соня, как она любит говорить, "пустила" себя в бизнес. 

"Но это, конечно, не бизнес, – уточняет она. – Первое время мне было сложно. Но все стало приходить с опытом". 

Сегодня Соня на центральном рынке арендует лавку. Она выращивает овощи и каждое утро идет ими торговать. В клиентах недостатка нет. Знают, что натуральная продукция. 

Несмотря на то, что у Сони дела в "бизнесе" идут ладно, она по-прежнему тоскует по школе. И если бы ей предложили вернуться в школу, то в любую минуту она бросила бы все и пошла бы снова учить детей. 

В День учителя Соня попросила поздравить через Sputnik всех учителей Абхазии. 

"Нигде и никогда не отступайте и везде будьте первыми, потому что ваша работа самая благородная. Любящих и понимающих вам учеников", — пожелала она своим коллегам. 

Торговцы с соседних прилавков следят за нашей беседой. 

— Ну, и когда тебя нам смотреть, Соня? – обращается к ней один из них. 

 Соня скромно отводит взгляд и с улыбкой прощается.




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