Рицинский парк ушел в минус: повод отчаяться, или новые возможности

Интенсивный туристический сезон для Рицинского реликтового национального парка подходит к концу, директор Рита Лолуа рассказала корреспонденту Sputnik о том, почему парк заработал меньше, чем в предыдущем году и какие изменения произошли на его территории.

Sputnik, Бадри Есиава.

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Неудачным для Рицинского реликтового национального парка назвала курортный сезон 2017 года директор Рита Лолуа, но не провальным. Все равно итоги лучше, чем в 2014 году.

"К сожалению, в этом году у нас сезон неудачный, но если сравнить с 2014 годом, то доходов у нас в два раза больше. На 26% отстаем от 2015 года и на 45% от прошлого сезона", — подвела итог Лолуа.

Она добавила, что еще есть надежда на то, что октябрь сможет немного выправить ситуацию, но вряд ли это будет сильно ощутимо для бюджета парка.

К концу сентября 2017 года, рассказала Лолуа, Рицинский парк посетило более 360 тысяч человек. Такой сравнительный спад, считает она, связан с экономическим кризисом в России. По ее наблюдениям и в ходе мониторинга зарубежных СМИ, россияне стали меньше выезжать на отдых за границу, за исключением относительно дешевых курортов Турции, которые отличаются приличным качеством сервиса, обслуживания и инфраструктуры.

"Плюс ко всему этому плохое санитарное состояние городов Абхазии и криминогенная обстановка в стране. Обо всем этом люди внимательно читают в СМИ. Нам в этом году не очень повезло и с погодой в начале лета, что сыграло немаловажную роль. Вообще, сезон у нас начался очень поздно, где-то в середине июля", — подчеркнула Рита Лолуа.

"Львиная" доля посетителей Рицинского парка, по анализу директора, приходится на "однодневных" туристов из Сочи. Без них показатели просели бы до 60%.

Нельзя ориентироваться только на туристов, которые отдыхают в Абхазии, уверена она, так как их платежеспособность в основном невысокая, и они не всегда могут себе позволить платные туристические маршруты. Довольствуются морем и пляжем.

Доходы и расходы

За неполные девять месяцев 2017 года парк заработал 119 миллионов рублей. С каждого билета сто рублей уходит в бюджет Гудаутского района. В целом около 33 миллионов рублей. На 16 миллионов рублей, благодаря парку, пополнилась казна республики и еще примерно пять миллионов были направлены во внебюджетные фонды. От предпринимателей, работающих в Нацпарке, за сезон поступает до восьми миллионов рублей, но не все из них оплачивают аренду добросовестно. Заведено несколько дел по неуплате аренды.

"В прошлом году мы за девять месяцев заработали 194 миллиона рублей, а Гудауте заплатили 55 миллионов. Чувствуете разницу в процентном отставании? Также хотела сказать и о том, что нашу работу часто проверяют налоговые службы. Шесть раз за два года с проверкой приезжали представители Контрольной палаты, Администрации президента и Прокуратуры", — рассказала Лолуа.

Немало средств уходит на поддержание и благоустройство национального парка. Ремонт дорог, которые были переданы ему в оперативное управление, практически не прекращается, отметила Лолуа. Тридцать километров от КПП до самого озера Рица требуют постоянного обслуживания. Дорога, которая ведет от озера на Ауадхару, тоже расчищается техникой после камнепадов и выравнивается.

Примерно шесть миллионов рублей ежегодно выделяется на ремонт асфальтного полотна на территории парка, а на некоторых участках ливни размывают под асфальтом целые каналы.

© Sputnik. Леон Гуния Рица в цифрах и фактах

"Как только начинается сезон дождей, у нас появляются пять или шесть таких шахт, а в тоннелях и вовсе приходится полностью менять покрытие, так как одними ямочными работами в них не обойтись", — сказала директор Нацпарка.

Горные реки насколько прекрасны, настолько же они могут быть и разрушительными. Во время полноводья они разрушают берега и "съедают" проезжую часть. Надо тратиться и на берегоукрепление. На это уходит около восьми миллионов рублей ежегодно.

Отсутствие дорожного освещения — одна из главных проблем Нацпарка. Пока удалось провести освещение только от КПП до Голубого озера. Экскурсионные автобусы и частники поднимаются на Рицу не только днем, но и ночью, а без фонарей дорога становится опасной и некомфортной.

"Мы даже не считали, сколько уйдет средств на эту работу, потому что речь идет об огромных суммах, которые мы не можем себе позволить. Руководство страны об этом знает, конечно, но пока на это нет средств. Среди всего прочего, в наших силах была установка около 230 дорожных знаков", — рассказала Лолуа.

Милицейский вагончик, медпункт и наука

Огромная территория Нацпарка и большое количество туристов требуют постоянного присутствия представителей правоохранительных органов и медиков. Еще не так давно они ютились в вагончике рядом со смотровой площадкой Рицы, а сотрудники охраны в плохую погоду и вовсе спасались от дождя под кронами деревьев, зимой находили тепло в местных кафе и апацхах.

© Sputnik. Томас Тхайцук Озеро Рица и пещера Афона "оплатили" ремонт сетей и оклад бюджетников

За последние годы, подчеркнула Лолуа, серьезных правонарушений на территории парка не было. В 2017 году сотрудники охраны впервые начали патрулирование Ауадхары, чего раньше не было. Рицинский парк разделен на пять лесничеств, в каждом из которых по три охранника. На самых оживленных и посещаемых участках им помогают сотрудники МВД и ГАИ Абхазии.

Для сотрудников охраны и медиков в 2017 году построили капитальное здание со всеми удобствами для работы и отдыха.

"У нас очень опытные медсестры, они ветераны войны и всегда готовы к любым ситуациям. В прошлом году к ним обратилось около трех тысяч человек, в этом — меньше. В здании медпункта есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Работают они с мая по октябрь", — сказала Рита Лолуа.

По ее словам, чаще всего к медикам парка обращаются люди, которых укачало в дороге, с артериальным давлением. Бывали и те, кто падал с высоты, но обходилось без жертв.

Научно-исследовательской работе уделяется особое внимание, добавила она. В несколько раз увеличились расходы на науку, так как Рицинский национальный парк не только туристическая достопримечательность Абхазии, но и исследовательский комплекс.

"В первую очередь Рицинский реликтовый национальный парк – это научно-исследовательское учреждение, где сохранились уникальные виды растений. К нам приезжает очень много научных работников. В том числе из Сочинского национального парка, сотрудники которого проводят здесь различные исследования и походы. Наш парк посещают ученые из Уфы, Крыма, Санкт-Петербурга, Северного Кавказа", — отметила Лолуа.

Немало изменений претерпели основные туристические объекты на территории парка. Убраны неприглядные ларьки и магазинчики, которые портили пейзажи. На их месте появились скульптуры из камня и дерева, панно абхазского художника Руслана Пандария.

Каждая зима для сотрудников парка – настоящее испытание. Администрация Нацпарка уже приобрела несколько видов тракторов, но нет снегоуборочной техники – бюджет не позволяет, да и использование ее в горных условиях сомнительно. Из-за низкой температуры в ущелье снег быстро замерзает и снегоуборочная машина просто не способна разбить ледяную корку.

По словам Лолуа, очень нужны очистные сооружения, которые обойдутся Нацпарку примерно в 30 миллионов рублей.