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Виталий Дараселия

Кварацхелия: отметим 60-летие Виталия Дараселия в Сухуме 9 октября

Фото взятое из интернета
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата Абхазии по футболу и подготовке к мероприятиям в память футболиста Виталия Дараселия, состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятные мероприятия, посвященные 60-летию со дня рождения легендарного футболиста Виталия Дараселия, пройдут в Сухуме в день его рождения, сказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия во время пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.

"Виталий Дараселия — легенда не только абхазского футбола, но и международного футбола. Когда я был маленьким воспитанником "Динамо", всегда хотел быть похожим именно на Виталия Дараселия, у нас амплуа было одинаковым, играли крайнего полузащитника", — добавил он.

60-летие Виталия Дараселия будет проведено на высшем уровне, подчеркнул Джума Кварацхелия.

"Ветераны сухумского "Динамо" в 14 часов будут играть с очамчырским "Ерцаху", до этого будут играть дети, подрастающее поколение футбола. Приедет очень много гостей из России, будут родственники Виталия Дараселия, футболисты — Ахрик Цвейба, Беслан Аджинджал, Джемал Губаз, Андрей Чекунов и другие", — сказал Джума Кварацхелия.

Президент ФФА пригласил жителей республики посетить стадион "Динамо" в Сухуме 9 октября на празднование 60-летия Виталия Дараселия.

Джума Кварацхелия также сообщил, что полностью восстановлен памятник Виталию Дараселия в Очамчыре.

Радио Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Памятник требовал реконструкции, с течением времени некоторые его части разрушились, с одной стороны упал забор у могилы, упали плитки, а также нужно было установить освещение.

"На освещение памятных мероприятий в Абхазию приедут представители российских СМИ. Мы хотим показать, что Виталий Дараселия для каждого гражданина Абхазии жив и будет всегда в нашей памяти", — подчеркнул он.

Организаторы будут раздавать памятные подарки, среди которых вымпелы, майки с логотипом в память о Виталии Дараселия.

"На будущий год мы хотим организовать детский турнир имени Виталия Дараселия, чтобы он стал традиционным", — отметил Кварацхелия.

Виталий Дараселия – полузащитник, заслуженный мастер спорта. Родился 9 октября 1957 года  в городе Очамчыра, его первым тренером был Бондо Какубава.

Виталий Дараселия – воспитанник очамчырской школы футбола, чемпион СССР 1978 года, победитель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года.

Играл за команду "Динамо" Тбилиси (1975 —1982 годы). Чемпион СССР 1978 года. Обладатель Кубка СССР 1976, 1979 годов. Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1981 года. За сборную СССР провел 22 матча, забил 3 гола. Участник чемпионата мира 1982 года. Чемпион Европы среди молодежных команд 1980 года. Погиб 13 декабря 1982 года.




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