День освобождения Гагры отмечают в Абхазии

Памятные и праздничные мероприятия прошли в Гагре в День освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Цветы к памятнику погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии возложили в Гагре в пятницу 6 октября.

В церемонии приняли участие президент и руководство Абхазии, ветераны войны, общественность. Более тысячи человек пришли к мемориалу в Гагре в День освобождения города от войск Госсовета Грузии.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии и одна из участников операции по освобождению Гагры Нана Накопия поделилась воспоминаниями о последних днях перед тем, как абхазским войскам удалось выбить врага из оккупированного города.

© Sputnik / Томас Тхайцук День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших

"Гагра, конечно, далась тяжело. Этот день был для нас сложным, но в то же время радостным, так как наши войска совершили первый прорыв, освободили первый город. У нас было состояние одухотворенности, появилась уверенность в том, что мы освободим и нашу столицу от этих оккупантов", — рассказала Нана Накопия.

Для ветерана Рауля Габлия День освобождения Гагры — особая дата в жизни. На войне погиб его младший брат.

© Sputnik / Томас Тхайцук День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших

Кавалер ордена Леона, доброволец из Чеченской Республики Вахид Каримов вместе со своими однополчанином приехал в Абхазию. Он вспомнил, как первый президент Абхазии Владислав Ардзинба искренне радовался этой победе.

"Никогда не забуду улыбку Владислава Ардзинба после освобождения Гагры. Вот бывает же детская радость и улыбка, так был счастлив и президент. То, что такой великий человек радуется, делало и нас счастливыми", — признался доброволец.

После возложения цветов участники церемонии вместе с колонной "Бессмертного полка" направились к Гагрскому стадиону, где пройдет праздничный концерт.