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День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших

День освобождения Гагры отмечают в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
25-летие освобождения Гагрского района (7)
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Памятные и праздничные мероприятия прошли в Гагре в День освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Цветы к памятнику погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии возложили в Гагре в пятницу 6 октября. 

В церемонии приняли участие президент и руководство Абхазии, ветераны войны, общественность. Более тысячи человек пришли к мемориалу в Гагре в День освобождения города от войск Госсовета Грузии. 

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии и одна из участников операции по освобождению Гагры Нана Накопия поделилась воспоминаниями о последних днях перед тем, как абхазским войскам удалось выбить врага из оккупированного города. 

День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших
© Sputnik / Томас Тхайцук
День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших

"Гагра, конечно, далась тяжело. Этот день был для нас сложным, но в то же время радостным, так как наши войска совершили первый прорыв, освободили первый город. У нас было состояние одухотворенности, появилась уверенность в том, что мы освободим и нашу столицу от этих оккупантов", — рассказала Нана Накопия. 

Для ветерана Рауля Габлия День освобождения Гагры — особая дата в жизни. На войне погиб его младший брат. 

День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших
© Sputnik / Томас Тхайцук
День освобождения Гагрского района. Возложение к мемориалу памяти павших

Кавалер ордена Леона, доброволец из Чеченской Республики Вахид Каримов вместе со своими однополчанином приехал в Абхазию. Он вспомнил, как первый президент Абхазии Владислав Ардзинба искренне радовался этой победе. 

"Никогда не забуду улыбку Владислава Ардзинба после освобождения Гагры. Вот бывает же детская радость и улыбка, так был счастлив и президент. То, что такой великий человек радуется, делало и нас счастливыми", — признался доброволец. 

После возложения цветов участники церемонии вместе с колонной "Бессмертного полка" направились к Гагрскому стадиону, где пройдет праздничный концерт. 

Темы:
25-летие освобождения Гагрского района (7)



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