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Бессмертный полк на улицах Гагры

"Бессмертный полк" прошел в День освобождения Гагры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (55)
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Памятные и праздничные мероприятия прошли в Гагре в День освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.

СУХУМ, Sputnik — 6 окт, Бадри Есиава. Акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре в пятницу 6 октября, передает с места события корреспондент Sputnik. 

Воспитанники танцевального ансамбля "Гагрипш" в национальных костюмах пронесли по улицам Гагры 107 фотографий, павших при освобождении города воинов. Всего за время гагрской операции погибло 117 человек. 

Во главе колонны ехали четыре всадника, один из которых держал в руках флаг Республики Абхазия. 

Бессмертный полк на улицах Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бессмертный полк на улицах Гагры

"У меня в руках фотография Алхаса Викторовича Шакрыл, который погиб во время освобождения нашего города. Для меня это большая честь и ответственность. Такие акции, по моему мнению, воспитывают чувство патриотизма в подрастающем поколении", — сказала одна из участниц шествия. 

Бессмертный полк на улицах Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бессмертный полк на улицах Гагры

Маршрут "Бессмертного полка" проходил от памятника погибшим защитникам Отечества до городского стадиона, где пройдет праздничное театрализованное представление. 

Движение на всем участке следования колонны было перекрыто сотрудниками ГАИ Абхазии. 

Бессмертный полк на улицах Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бессмертный полк на улицах Гагры

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до Площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений. 

Темы:
"413 дней" (55)



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