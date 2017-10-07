7 октября 1992 года: I Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа

Приветствуя делегатов, он отметил, что народ Абхазии ведет справедливую войну, защищая свою Родину. И именно поэтому на помощь ему пришли люди разных национальностей из стран СНГ – русские, украинцы, казахи, чечены, адыги, абазины, осетины.
На конгрессе из 140 делегатов присутствуют 125, представляющих разные районы Абхазии, а также диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия. Ожидаются также делегации из США и Англии.
Как сообщили в 12:00 из штаба Государственного комитета обороны, в Сухумском аэропорту готовится к вылету штурмовик Су-25 с полным боекомплектом. Планируемое направление движения принадлежащего Госсовету Грузии самолета неизвестно.
Вчера, выступая на митинге в Тбилиси, который транслировался по телевидению, Шеварднадзе сообщил, что командующий войсками Госсовета на контролируемой Грузией территории Абхазии Каркарашвили ушел в партизаны.
"Мы отсюда дадим ему подмогу и вернем город Гагру и поселки Гантиади и Леселидзе", — заявил Шеварнадзе.