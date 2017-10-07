7 октября 1992 года: I Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из сообщения пресс-службы Верховного Совета Республики Абхазия: "Сегодня в 11.00 начал свою работу I Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. Его открыл депутат Верховного Совета Республики Абхазия Саид Таркил. Затем слово было предоставлено председателю Верховного Совета Республики Абхазия Владиславу Ардзинба".

Приветствуя делегатов, он отметил, что народ Абхазии ведет справедливую войну, защищая свою Родину. И именно поэтому на помощь ему пришли люди разных национальностей из стран СНГ – русские, украинцы, казахи, чечены, адыги, абазины, осетины.

На конгрессе из 140 делегатов присутствуют 125, представляющих разные районы Абхазии, а также диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия. Ожидаются также делегации из США и Англии.

Как сообщили в 12:00 из штаба Государственного комитета обороны, в Сухумском аэропорту готовится к вылету штурмовик Су-25 с полным боекомплектом. Планируемое направление движения принадлежащего Госсовету Грузии самолета неизвестно.

Вчера, выступая на митинге в Тбилиси, который транслировался по телевидению, Шеварднадзе сообщил, что командующий войсками Госсовета на контролируемой Грузией территории Абхазии Каркарашвили ушел в партизаны.

"Мы отсюда дадим ему подмогу и вернем город Гагру и поселки Гантиади и Леселидзе", — заявил Шеварнадзе.